Nicole Bouteau : « Le premier sujet, ce n’est plus l’emploi, c’est la cherté de la vie, la difficulté à se nourrir »

Invitée du Quart d’heure de campagne sur Radio1 et TiareFM, la cofondatrice de Ia Ora Te Nunaa avec Teva Rohfritsch a développé le programme de sa plateforme en matière de jeunesse, d’emploi, de tourisme ou d’action sociale. Des propositions que les jaune et bleu sont prêts à faire avancer avec d’autres partis ou « personnalités », du moment qu’ils s’engagent à « changer la gouvernance » du Pays, « rebâtir » l’action politique.

« Faire de la politique autrement ». C’est l’idée de Nicole Bouteau et Teva Rohfritsch, qui ont lancé en fin d’année dernière Ia Ora Te Nuna’a. Le parti et sa liste jaune et bleu le martèlent sur le terrain : il faut « renouveler la politique », « changer la gouvernance » du Pays… Des résolutions prise dès septembre dernier quand les deux anciens ministre, cofondateurs du Tapura, ont annoncé leur démission du parti. Nicole Bouteau invitée ce matin du Quart d’heure de campagne regrette toujours des « comportements et décisions inopportunes » chez les rouge, des « prises dans l’urgence » et « sans concertation », un « manque d’écoute de la population » ou des « valeurs abandonnées depuis la fondation du parti »… « Nous avons décidé de rebâtir avec Teva Rohfritsch et avec des nouveaux visages autour de nous ».

Parmi ces nouveaux visages, des « chef d’entreprise, commerçants, retraités, médecin, salariés, mères au foyer », des « Polynésiens de souche et d’adoption » qui seraient « représentatifs de la diversité du fenua » et notamment de ses nouvelles générations. Une liste qui se dit ouverte à l’idée de travailler avec d’autres après l’élection, sans se cantonner à un côté de l’échiquier : « Il y a des bonnes idées partout et des personnalités avec qui nous sommes en capacité de travailler », prévient Nicole Bouteau.

Diversité et passage de relais

« Le ticket jaune, c’est le ticket jeune », promet la jeune plateforme, qui n’hésite pas à communiquer sur des sons sapau. Un comité jeune monté au sein du petit parti et dirigé par Jason Vii a travaillé sur une série de propositions qui auraient été intégrées « en l’état » dans le programme. Une façon d’être « à l’écoute », mais aussi de « passer le relais », insiste Nicole Bouteau. « Teva, moi-même ou Teura Tarahu-Atuahiva, nous avons cette expérience, politique, nous avons gouverné, mais il faut préparer cette relève », « l’élite de demain ».

Parmi les propositions issues de ce travail, un système de bourses revalorisées, et adapté aux parcours d’excellence comme aux étudiants en difficulté, un investissement dans le logement étudiant, avec 400 clés supplémentaires promis pour la mandature, une réforme profonde de la carte de formation, avec plus de professionnalisation… Mais aussi une réforme des CAE, aujourd’hui dénoncé par tous les partis, y compris l’équipe sortante, comme un dispositif trop cher et qui ne permet pas suffisamment d’insertion.

Les CAE, un « amortisseur social » à réformer

« Ça a surtout servi d’amortisseur social« , convient Nicole Bouteau, qui, en tant que ministre du Travail, prévoyait déjà une grande réforme, avortée pour cause de Covid… Elle rappelle tout de même qu’outre certains « effets d’aubaine » d’entreprises privées ou de collectivités qui ont gonflé leurs rangs à moindres frais, ces contrats ont eu un intérêt, notamment durant la pandémie :

Il s’agit bien pour Ia ora te nuna’a de supprimer ces contrats aidés, et de réorienter les aides à l’emploi vers de « l’insertion réelle, avec des demandeurs d’emploi qui ne soient pas des stagiaires » : les contrats d’insertion solidaires Tai’ete seraient payés au Smig, réservés au privé et aux associations mais avec une forte participation du Pays, avec une obligation de formation un jour par semaine pendant 2 ans. D’autres contrats « jeunes » sont au programme : Tauturu pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, Hiroa pour les projets culturels, Haufenua pour les cadres d’administration… Comme A here ia Porinetia, approché en fin d’année dernière mais qui n’avait pas souhaité à ce stade former d’alliance, les jaune et bleu se présente donc en alternative au Tapura. Et pas seulement sur l’emploi, la fiscalité et la jeunesse, des thématiques déjà développées par Teva Rohfritsch sur notre plateau. Nicole Bouteau développe le projet social de son mouvement, avec un engagement sur les retraites (62 ans « Ou » 38 annuités), sur la redistribution, sur la revalorisation des petites pensions (moni ruau minimum pour les retraites incomplètes, 120 000 francs pour les retraites complètes, question de « dignité »).

Tourisme : objectif 100 milliards

Des propositions qui impliquent une hausse des cotisations ? Ia ora te nunaa parie davantage sur les réserves fiscales (« 21 milliards » au dernier collectif) et la réforme de la fiscalité (plus d’impôts directs, moins d’impôts indirects, « qui touchent aussi les plus vulnérables »). « Le premier sujet, ce n’est plus l’emploi, c’est la cherté de la vie, la difficulté à se nourrir » insiste l’ancienne ministre, qui parle aussi, forcément de tourisme. Les 600 000 voyageurs visés par le Tavini sont-ils réalistes ? Pas d’attaque sur ce point pour l’élue mais le cap choisi par les jaune et bleu se limite à 400 000 en 2035. Dans la lignée, donc, des 300 000 touristes de la stratégie Fari’ira’a Manihini 2027, avec toujours un développement « raisonné », « durable », mais surtout plus équilibré géographiquement. Nicole Bouteau préfère parler en recettes touristiques : 100 milliards en 2035 contre 70 dans le cap actuel du Pays.