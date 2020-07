Nicole Bouteau nouvelle présidente de l’ACCD’OM

Nicole Bouteau, ministre du Tourisme mais aussi conseillère municipale de la ville de Papeete, a été désignée présidente de l’Association des collectivités et communes d’Outre-mer (ACCD’OM) jusqu’à la fin 2020, en remplacement de Sylviane Terooatea qui a perdu son mandat aux élections municipales du 28 juin.

Ayant été battue dans la commune de Uturoa, sur l’île de Raiatea, Sylviane Terooatea a dû laisser « non sans regrets » sa fonction de présidente de l’ACCD’OM. « En accord avec le maire de Papeete d’une part, et désignée par le bureau de l’ACCD’OM d’autre part, j’ai accepté d’assurer cette fonction jusqu’à la fin de l’année 2020, sachant que précédemment trésorière de l’ACCD’OM et ayant participé à ses activités, j’en connais le fonctionnement », a fait savoir Nicole Bouteau dans un communiqué.

Nicole Bouteau entend s’« appuyer sur une équipe d’élus et de collaborateurs fiables afin de ne pas pénaliser mes fonctions de ministre du Tourisme et du Travail, chargée des Relations avec les institutions, et me permettre d’accompagner au mieux nos territoires dans la relance économique, sociale, culturelle et environnementale ». Dans son communiqué, la nouvelle présidente de l’ACCD’OM « salue le travail effectué par Annick Girardin, prend acte de la nomination de Monsieur Sébastien Lecornu comme ministre des Outre-mer et se réjouit de sa main tendue aux élus locaux ».

« Présente dans la quasi-totalité des territoires, plusieurs de nos élus ont eu l’occasion de le rencontrer à diverses reprises dans ses précédentes fonctions, et nous espérons pouvoir entretenir et approfondir de bonnes relations pour un développement harmonieux et durable de nos territoires ultramarins », a-t-elle également déclaré. « Nous souhaitons pouvoir le rencontrer prochainement pour lui faire part de nos préoccupations, notamment dans le cadre de la crise actuelle qui nécessitera actions et solidarité et dans laquelle les élus locaux devront pouvoir jouer un rôle important pour maintenir le lien social et la reprise économique ».

Avec Outremers360°

La vidéo de présentation de l’ACCD’OM :