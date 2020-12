Nicole Bouteau recadre le président du Medef

La ministre du Travail a moyennement apprécié les propos du président du Medef, Frédéric Dock, sur la Direction du travail. Et le fait savoir dans un communiqué.

Invité du JT de Polynésie La 1ère mardi soir, Frédéric Dock, interrogé sur le conflit en cours dans les magasins Carrefour, estimait avec la rédaction que la Direction du travail était « plutôt discrète voire inexistante dans ce type de conflit ».

« Contrairement à ces affirmations, la ministre du Travail souhaite rappeler que la Direction du travail joue pleinement son rôle de médiateur dans le cadre des mouvements sociaux auxquels le secteur privé peut être confronté et en particulier dans le cas présent, peut-on lire dans un communiqué diffusé ce mercredi par la présidence. Depuis le 24 décembre dernier, l’inspection du travail est un élément facilitateur, de médiation et de conseil dans la résolution de ce conflit, rôle qui est reconnu tant par les syndicats regroupés au sein de l’intersyndicale que la direction du groupe. »

Il est également rappelé que « l’inspection du travail est tenue à une obligation de discrétion, de neutralité et de confidentialité (…) »

« Le président du MEDEF souhaite redéfinir les missions, les compétences et les moyens de la direction du travail estimant qu’elle ne dispose pas des moyens ni ‘des idées claires’ pour intervenir dans le cadre de l’aide au règlement de conflits sociaux. Cette autre affirmation est une méconnaissance non seulement des attributions de la Direction du travail mais plus grave une insulte à l’expertise et aux compétences dont font preuve les collaborateurs de ce service très investis dans leur mission, » conclut le Pays, qui souligne la part importante jouée par ce service dans l’élaboration des mesures de soutien à l’emploi.