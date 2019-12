Nicole Sanquer reste au Tapura

Contrairement à ce qu’avait pu laisser penser les paroles d’Édouard Fritch mardi à l’assemblée, après le retrait du groupe de Nicole Sanquer, le bureau politique du Tapura réuni mercredi après-midi ne l’a pas exclue du parti. Finalement la question n’a même pas été mise au vote.

Il avait qualifié de « dérisoires » les raisons invoquées par Nicole Sanquer pour expliquer son retrait du groupe Tapura à l’assemblée de la Polynésie. Une décision qui pour lui relevait « de la futilité, ou tout simplement de l’égoïsme » et qui lui avait fait déclarer mardi matin « on ne peut pas être dedans et dehors. » Nicole Sanquer quant à elle disait ne pas vouloir quitter le parti, et s’en remettait à la décision des instances du Tapura.

Finalement si, on peut. Alors que tout laissait penser qu’Édouard Fritch demanderait un vote sur l’exclusion de Nicole Sanquer du Tapura Huiraatira, il ne l’a pas fait. Mercredi après-midi, devant le bureau politique, le président du Pays s’est surtout réjoui de l’adoption du budget 2020 par 45 voix pour. Il a fait allusion, disaient les élus à la sortie de la réunion, à une « décision personnelle sans se préoccuper de l’intérêt général », mais il n’a même pas mis aux voix l’éventuelle exclusion de celle qui a décidé de mener sa liste à Mahina en mars prochain sans l’étiquette Tapura. Et qui est, malgré tout, députée à l’Assemblée nationale. Édouard Fritch aurait simplement déclaré que dans l’esprit des fêtes de fin d’année, il laissait tout le monde réfléchir et qu’ils se retrouveraient l’année prochaine.