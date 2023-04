Nicole Sanquer sera la candidate de A Here ia Porinetia à la présidence

A Here ia Porinetia crée la surprise ce mardi soir en annonçant que c’est finalement Nicole Sanquer qui sera candidate à la présidence de la Polynésie française le 11 mai prochain. Une proposition faite aujourd’hui par Nuihau Laurey lui-même, architecte du programme des vert et blanc. En cas de victoire, le co-fondateur du parti serait ministre de l’Économie et des Finances.

Après un premier conseil politique, lundi, qui avait décidé de continuer de faire cavalier seul au second tour des élections territoriales, ce mardi soir le parti vert et blanc a décidé que ce serait Nicole Sanquer qui serait candidate à la présidence du Pays le 11 mai prochain à Tarahoi. Si le conseil politique avait décidé en février dernier de présenter Nuihau Laurey comme présidentiable, les candidats ont depuis été interpellés à plusieurs reprises sur le sujet : Nuihau Laurey est « l’architecte » du programme A Here ia Porinetia, mais Nicole Sanquer est la présidente du parti, et l’idée d’une femme présidente a de quoi séduire les électeurs dans un paysage électoral très masculin.

La décision peut sembler tardive, mais Nicole Sanquer explique que A Here ia Porinetia s’est d’abord concentré, dans la campagne qui a mené au premier tour, sur la présentation de son projet, et non pas sur la gouvernance en cas de victoire. En tant qu’auteur du programme Nuihau Laurey était « le mieux placé pour le vendre », dit Nicole Sanquer. Dimanche, les vert et blanc ont transformé l’essai et accédé au second tour. Face aux alliances qui se dessinent, c’est Nuihau Laurey lui-même qui a proposé ce « second souffle », validé ce mardi en fin de journée par le conseil politique de A Here ia Porinetia. « Ça ne veut pas dire qu’il ne fera pas partie de cette gouvernance, bien au contraire », dit-elle.

Nuihau Laurey serait, en cas de victoire, l’artisan de la traduction dans les faits du programme qu’il a concocté : « On connaît ses compétences en économie, finances, budget, énergie, il a les compétences qui seront utiles pour mettre en œuvre le projet de A Here ia Porinetia. » Il retrouverait ainsi les portefeuilles qu’il avait assumés par le passé.