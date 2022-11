Noël pour tous: 400 enfants des quartiers prioritaires en joie

Près de 400 enfants essentiellement issus des quartiers prioritaires de Punaauia ont participé au Noël pour Tous de René Malmezac ce samedi. Une collecte de dons a aussi été organisée.

Animations des grands jours du côté des jardins de l’hôtel de ville de Punaauia. Ce samedi le Rotary club de Papeete organise le 44e Noël pour tous de René Malmezac. Si ce monsieur au grand cœur, fondateur du groupe Sat nui, est décédé l’an dernier, ses enfants n’ont pas manqué de perpétuer la tradition en co-finançant cette fête. Une belle manière de faire vivre la mémoire de leur ainé. Et pour rester dans la logique de partage et d’égalité en faveur des plus démunis, cette année près de 400 enfants sont accueillis. « L’idée, c’est de penser aux plus défavorisés pour qu’il y ait une sorte d’équité, explique Alain Barrère, président du Rotary club de Papeete. Ces enfants, ils n’ont peut-être pas le choix, ils n’ont peut-être pas forcément la possibilité d’avoir des cadeaux.«

Des filles et des garçons, issus essentiellement des quartiers prioritaires. Au programme, des activités diverses tels que des concours de dessin, de tressage, de chant qui font sortir de leur routine ces enfants au quotidien difficile. Une formule totalement gratuite, la même depuis plusieurs années et qui plaît toujours autant. « C’est bien parce qu’on s’amuse, on rigole et on mange bien aussi ! » se réjouit la petite Faimano.

En marge des festivités, le Rotary a aussi organisé une collecte de dons. Plusieurs kilos de jouets, de livres, de vêtements ont été récoltés. Ils seront triés avant d’être redistribués aux familles nécessiteuses.