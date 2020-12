Noël solidaire : un geste pour les femmes et les enfants du Centre Pu O Te Hau

Dès aujourd’hui et jusqu’au 25 décembre, Radio1 et Tiare FM se mobilisent pour collecter des dons au profit des femmes et leurs enfants accueillis par le centre Pu O Te Hau. Aidez-nous à leur faire retrouver la magie de Noël !

Le Centre d’hébergement d’urgence Pu O Te Hau – Tuianu Le Gayic est aux avant-postes de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales depuis 1993. Géré par le Conseil des femmes de Polynésie qui regroupe une douzaine d’associations féminines, il accueille une quarantaine de personnes, femmes en détresse et leurs enfants, pour les préparer à un nouveau départ vers une vie sans violence. La période de Noël est si liée à l’idée de famille que pour ces femmes et ces enfants, c’est toujours un moment délicat, explique la directrice du centre, Rowena Tuhoe.

C’est pourquoi il nous a semblé particulièrement important de les soutenir. Deux possibilités sont offertes à ceux et celles qui rejoindront cet effort solidaire : un don en numéraire, tour simplement en envoyant NOEL par SMS au 7321, ou un don en nature, en déposant dans le caddie de Noël à la sortie des magasins U Express Cécile et Super U Tamanu des produits de votre choix : jouet, cadeaux, accessoires, produits d’hygiène, denrées alimentaires…

« Les mamans et les enfants ont avant tout besoin de produits d’hygiène », dit Rowena, qui cite également « des goûters pour les enfants qui vont à l’école » ou encore « des pareu et des serviettes ».

Les dons en numéraire permettront de financer des formations pour les femmes accueillies au centre : faa’apu, danse, théâtre, self-defense, etc.

L’opération se poursuivra jusqu’au vendredi 25 décembre, et les dons seront distribués aux femmes et à leurs enfants entre le 28 et le 31 décembre.

D’un geste simple et rapide, contribuez avec Radio1 et Tiare FM à la collecte solidaire de Noël au bénéfice des mamans et leurs enfants du centre Pu O Te Hau.