Noémie, voix du fenua à The Voice Kids 2020

C’est au mois de mai 2019 que Noémie Thibout avait été sélectionnée par Pascal Guix, directeur artistique de The Voice et The Voice Kids. Fièrement, la jeune artiste représente la Polynésie dans le prestigieux concours de chants .

Du haut de ses 13 ans, Noémie représentera le fenua à The Voice Kids 2020. Depuis l’année dernière, elle vit au rythme des concours, rencontres et castings. À de nombreuses reprises, elle monte sur scène (Pink Coconut, Maeva Café, etc). Cette pépite est arrivée au fenua seulement depuis 5 ans et c’est à l’école primaire qu’elle découvre le ‘ukulele. Son répertoire est en tahitien, français et anglais. À ce grand concours national, Noémie pourra faire la démonstration de tout son talent. The Voice Kids saison 7 va lui permettre de révéler ses atouts et surtout d’obtenir la médiatisation nécessaire à sa future carrière.

« Je voudrais écrire, composer et interpréter, (…) pour moi, il est très important de pouvoir chanter en tahitien, anglais et français car tout le monde est content », explique Noémie. Creep, du groupe Radiohead, c’est la chanson choisie par Noémie pour sa première prestation à The Voice Kids : « Cette chanson est marquante pour moi car mon papa a pleuré en regardant des petites filles qui chantaient cette chanson, je voulais voir si mon papa pouvait pleurer si c’est moi qui la chante. » confie Noémie.

Coach vocal et coach mental

Mais derrière cette voix, il y a aussi un coach… Noémie a travaillé assidûment avec son coach vocal, Bruno Demougeot. Un homme passionné qui sait mieux que personne transmettre son amour pour la musique. Bruno endosse plusieurs casquettes dans le cadre de la préparation de la jeune artiste. « Noémie a déjà la fibre d’une artiste accomplie (…) le travail consistait aussi à canaliser son énergie, gérer son stress. Mon rôle était également de l’accompagner psychologiquement ».

Noémie la passionnée

Une jolie partition pour un concert de louanges, des louanges de sa famille d’abord : « Notre fille n’a pas l’esprit de compétition, elle y va pour passer un bon moment, Noémie a voulu participer à ce programme pour l’aventure humaine » raconte Sabrina, la maman de Noémie.

L’émotion est aussi au rendez-vous, quand Noémie raconte la rencontre de ses parents dans Rendez-vous. Et l’engagement pour la planète, avec Dear Mister Presidents.

Après Elvis Presley, Israel Kamakawiwo’ole et Julien Doré, elle exporte le ‘ukulele et vit son rêve… Tout le fenua sera au diapason. Retrouvez Noémie dans l’émission The Voice Kids, ce soir à 19h30 sur TNTV, pour la séquence des auditions à l’aveugle.