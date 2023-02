Nohorai en tête d’affiche du concert de l’Océan

Ce vendredi, Te Moana Nui O Hiva – le Concert de l’Océan revient pour une deuxième édition dans les jardins de Paofai. Un concert de Nohorai et plusieurs animations sont au programme.

Ce vendredi, la musique sera au rendez-vous avec le concert de l’Océan – Te Moana Nui O Hiva. De nombreux artistes polynésiens se mobilisent pour la protection de l’océan. C’est le cas du chanteur Nohorai et de ses amis qui animeront les jardins de Paofai de 19h à 21h30. Un événement familial organisé par le ministère de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines qui, après le succès de la première édition en mai dernier (dans le cadre du Blue Climate Summit), veut poursuivre ses actions de sensibilisation à l’environnement. Ce vendredi après-midi, de 15h à 18h, des ateliers gratuits seront proposés dans le parc de Papeete : maquillage, photobooth, trampoline et spectacle musical assuré par DJ Mazek. Afin de profiter confortablement du show, le public est invité à amener un peue.