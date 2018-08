Non, il n’y a pas de nouveaux cours d’éducation sexuelle à l’école

Les fake news sur les nouveaux cours d’éducation sexuelle se propagent désormais en Polynésie française. Le ministère de l’Education a d’ailleurs réagi officiellement jeudi en confirmant que « les programmes d’éducation à la sexualité en Polynésie française restaient inchangés ».

Après avoir touché la métropole, les fake news sur de prétendus nouveaux cours d’éducation sexuelle à l’école depuis l’adoption de la loi Schiappa sont arrivées en Polynésie française. Première ineptie, la Polynésie étant compétente pour établir les programmes éducatifs, l’adoption d’une loi nationale n’a aucun impact sur les programmes scolaires en Polynésie.

Mais au delà, la loi Schiappa n’a pas créé de nouveaux cours d’éducation sexuelle à l’école. L’éducation sexuelle à l’école existe depuis 2001 et la seule mention de la loi Schiappa qui fait référence à l’éducation est son article 10 qui rend obligatoire la « sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement ».

Dans un communiqué diffusé jeudi, le ministère de l’Education a d’ailleurs confirmé « suite aux publications sur les réseaux sociaux et aux interpellations qu’a reçues le ministère de l’Éducation » que « les programmes d’éducation à la sexualité en Polynésie française restent inchangés ».