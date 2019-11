Nonosina renoue avec ses racines à To’atā

Ce samedi 23 novembre 2019, la troupe Nonosina a fêté ses 54 ans d’existence sur la scène de To’atā, devant un public venu en nombre.

Venue de Anaheim, en Californie, pour une représentation unique avec plus de 100 danseurs, danseuses et musiciens, Nonosina a présenté sa dernière création Te A’a, un spectacle écrit, chorégraphié et mis en scène par Tiana Liufau. La représentation a également fait la part belle au hula hawaiien et au siva samoan.

Le thème du spectacle explore les sons primitifs et originels de notre mère nature, qui évoluent à travers les instruments de musique sur lesquels nous dansons le ‘ori tahiti. La famille Nonosina, qui puise ses racines aux Samoa et à Hawaii, a développé son intérêt et sa passion pour le ‘ori tahiti. Elle souhaitait venir à Tahiti pour rendre hommage à ses origines et recréer le lien mā’ohi.

C’est par le hula, avec une chorégraphie créée par Miss Aloha 2010, Māhealani Mika, que s’est ouvert le spectacle, transportant le public jusqu’à Hawaii, afin de ressentir la force du mana et le pouvoir du aloha. La seconde partie, créée par Kuegi Toilolo, rendait hommage au berceau de la grande Polynésie, Samoa.

Enfin, la troisième et dernière partie du spectacle était consacrée à Tahiti, avec une prestation fleurie, haute en couleurs, dont le rythme, plus lent et plus gracieux, achève de séduire le public qui a fait une ovation au plus ancien groupe étranger de ‘ori tahiti.