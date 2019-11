Nonosina revient à To’ata

La troupe californienne de ‘ori tahiti, Nonosina, est de retour en Polynésie pour présenter son nouveau spectacle hommage aux sonorités polynésiennes : Te A’a. Rendez-vous samedi place To’ata.

Leur dernière venue date de 2013. À l’époque, la troupe californienne s’était produite à To’ata et à la Maison de la culture. Nonosina fait donc « son grand comeback » sur le fenua comme le qualifie Vaiatua Van Bastolaer, représentante de la troupe à Tahiti. Et pour l’occasion, le plus célèbre groupe étranger de ‘ori tahiti compte offrir un spectacle en hommage aux sonorités polynésiennes, avec sur scène plus d’une centaine de danseurs de ‘ori tahiti, de hula et de siva samoa. Un vrai voyage à travers le Pacifique Sud que ces passionnés préparent depuis le début de l’année.

Le show a été présenté par la chef de troupe, Tiana Liufau, la semaine dernière aux États-Unis et sera sans doute proposé l’année prochaine à Hawaii et aux Samoa.

En attendant, c’est à Tahiti que Nonosina a voulu réserver la primeur océanienne de Te A’a, « c’est moins cher de venir les voir ici que d’aller aux États-Unis » souligne avec malice Vaiatua. Pas d’excuse donc pour les amateurs de danse polynésienne au sens le plus large du terme.

Pratique :

Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.