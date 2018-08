La championne du monde de taekwondo, Anne-Caroline Graffe, était à l’ouverture de la Président’s Cup vendredi matin à Mahina. Elle considère que « nos aito ont toutes leurs chances (…) Tahiti va faire beau je suis sûre » dans ces compétitions.

L’athlète polynésienne, et championne du monde 2011 de taekwondo, Anne-Caroline Graffe, était présente vendredi matin pour l’ouverture de la Président’s Cup de taekwondo à la salle omnisport de Mahina. Une compétition qui va d’ailleurs durer toute la journée pour laisser place ensuite aux Oceania samedi et dimanche.

Pour ces compétitions, c’est plus d’une centaine d’athlètes venus d’une quinzaine de Pays qui ont fait le déplacement jusqu’au fenua, tel que le Japon, l’Inde, l’Espagne, la Corée ou encore les Etats-Unis. Pour notre championne, Anne Caroline Graffe, le fenua ne manque pas de aito dans la discipline. Et elle se porte même volontaire, avec Raihau Chin tout deux en métropole, « on est toute ouïe pour aider à ce que cela fonctionne et même pour encadrer ces jeunes talents ».