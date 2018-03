« Nous avons contre nous l’Etat et le gouvernement de notre Pays »

Gaston Flosse a réussi son duel à distance en réunissant à son congrès plus de 8 000 sympathisants, contre un peu plus de 5 000 au Tapura la semaine dernière. « Nous avons contre nous et l’Etat, la France et le gouvernement de notre Pays », a martelé le leader orange pendant son congrès en exhortant ses militants à atteindre les « 80 000 voix » aux territoriales.

Plus de 8 000 personnes étaient présentes samedi matin au congrès du Tahoeraa huiraatira. « Une grande satisfaction », a affirmé son président Gaston Flosse qui avait annoncé dès le grand conseil de jeudi soir que le premier tour commençait ce samedi. « Le Tavini a rassemblé 2 000 personnes, le Tapura huiraatira 4 700 et nous 9 300 », a annoncé le leader orange. Gaston Flosse affirme que ce succès du week-end va entraîner le reste de la population. Devant des militants aux anges, le parti a déroulé un bilan de l’action et des réalisations de Gaston Flosse lorsqu’il était au pouvoir, le programme du parti orange avec ses « douze mesures » urgentes et bien sûr annoncé la liste pour les territoriales.

Gaston Flosse n’est pas candidat

Jeudi soir, le président du Tahoeraa avait évoqué une rencontre avec son avocat, Me Quinquis, pour tenter de se présenter malgré la décision de la Cour de cassation et attaquer le refus du haut-commissariat devant les juridictions administratives cette fois-ci. Mais l’idée a finalement été abandonnée : « j’ai dis on s’arrête là. Nous sommes bien lancés, continuons comme cela (…), on laisse tomber tout cela ».

« L’Etat Français fait tout pour m’éliminer »

Le président du Tahoeraa Gaston Flosse a affirmé que ces élections territoriales seraient complètement différentes des précédentes. « Avant on connaissait nos adversaires, (…) aujourd’hui le combat a changé. Car le premier qui se bat contre nous c’est l’Etat, (…) qui fait tout pour retirer nos mandats politiques afin qu’on n’existe plus politiquement dans notre Pays ». Gaston Flosse affirme que personne n’aura la majorité au premier tour et encourage ses sympathisants à aller chercher « 80 000 voix » pour ces territoriales.

« Nous avons en face de nous deux adversaires qui n’ont qu’un but : nous supprimer complètement. Alors à nous de nous battre et de gagner les prochaines élections ». Lors du congrès, Gaston a affirmé que le Tahoeraa « naviguait en pleine tempête. Nous avons contre nous et l’Etat, la France et le gouvernement de notre Pays ». Mais malgré son absence de la liste orange, le président du Tahoeraa rappelle qui sera le véritable leader du parti pour ces élections : « le capitaine et le second tiendront bien et fortement la barre et nous vous mènerons à la victoire ».