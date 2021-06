Nouveau préavis de grève au CHPF

Les organisations syndicales CSTP-FO, CSIP, Otahi, O Oe to Oe Rima, A Tia i Mua, SPCHDT et SPEPPF, ont déposé un nouveau préavis de grève ce mardi à l’hôpital de Taaone. Elles réclament le suivi du protocole d’accord du 1er avril et la transparence de l’organisation et du fonctionnement de la direction des ressources humaines.

Après le préavis de grève déposé fin mars et un protocole d’accord signé le 1er avril, les organisations syndicales reviennent à la charge avec un nouveau préavis de grève déposé ce mardi au Centre hospitalier de la Polynésie française. Deux motifs sont exposés : le suivi du protocole de fin de conflit du mois d’avril et la transparence de l’organisation et du fonctionnement de la direction des ressources humaines. A défaut d’accord ou de règlement durant la période de préavis, les syndicats appelleront le personnel du CHPF et de ses structures annexes à cesser le travail à compter du lundi 28 juin.