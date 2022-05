Nouveau quai de débarquement pour les thoniers à la Papeava

Un tout nouveau quai a été inauguré là où la Papeava se jette dans le port de Papeete ce mardi par le Pays, le port autonome qui l’a financé à hauteur de 256 millions de francs et le port de pêche de Papeete qui gèrera la structure. Il mesure 40 mètres de long pour 5 mètres de tirant d’eau et accueillera plus de 36 navires à l’année.

Après trois ans de travaux, le nouveau quai de la Papeava à Fare Ute vient augmenter la capacité de débarquement du port de Papeete à l’Est. Il mesure 40 mètres de long pour un tirant d’eau de 5 mètres et une surface de 800 m². C’est le ministre des Grands travaux René Temeharo qui a invité le président, le vice-président et les responsables du port de pêche et du port autonome à couper la couronne d’inauguration avant de se diriger vers un bâtiment jouxtant le quai, futurs locaux de la société Ocean Products. Le Port autonome a entièrement fiancé les travaux à hauteur de « 256 millions de francs » mais c’est la société d’économie mixte du Port de pêche de Papeete (SEM3P) qui sera gestionnaire de la structure. Outre la fluidification de l’activité des pêcheurs mise en avant par le Pays, ce quai est un « prélude au nouveau port de pêche de Papeete » rappelle le communiqué, qui doit servir le développement plus large de la pêche hauturière.

De « 6 000 à 12 000 tonnes de poisson pêché d’ici 5 à 10 ans »

Pour Stéphane Perez, président du conseil d’administration du Port de pêche de Papeete, « il n’y a pas de problème de débarquement du poisson ». Si celui-ci sera effectivement facilité, l’objectif reste d’augmenter la quantité de poisson pêché. « Les thoniers sont au nombre de 75 actuellement, ce qui représente à peu près 6 000 tonnes débarquées par an, avec un objectif de doublement du rendement d’ici les 5 à 10 prochaines années : donc pour réussir à atteindre le chiffre de 10 à 12 000 tonnes de poissons débarqués et pêchés », précise l’armateur. Pour lui, « c’est un objectif réaliste, et éco-responsable, puisque la pêcherie polynésienne est labellisée par le label international MSC (Marine Stewardship Council) ». Pour Stéphane Perez qui est également armateur, il est important de rappeler que « le type de pêche que nous pratiquons à la palangre monofilament dite longline est une pêche qu’on peut qualifier d’éco-responsable ». L’augmentation de rendement en question sera principalement dédiée à l’export, qui représente actuellement un tiers du volume pêché localement soit 2 000 tonnes par an selon Stéphane Perez.