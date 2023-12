Les trois cuves « cigares » du futur terminal de Mana ito, filiale gazière du groupe Moux, ont été livrées à Hitia’a ce weekend. Elles seront ensuite « semi-enterrées », entourées d’installations de stockage, de mise en bouteille et de distribution, pour une entrée en opération d’ici la fin 2024. De l’emplacement du site à la conception du terminal, les responsables assurent que la sécurité a été au centre de tous les choix du groupe pétrolier.

Le groupe Moux avance un peu plus vers son retour dans le gaz, à Hitia’a. Plus de 40 ans après sa première entreprise gazière – « c’était avant le pétrole » avait précisé Albert Moux lors de la pose de la première pierre en mars dernier – un peu moins de 20 ans après s’être retiré du marché, le groupe énergétique et sa filiale Mana ito installent en ce moment même les trois cuves « cigares » de son futur terminal gazier sur la côte Est. Le transbordement, démarré vendredi, devrait se poursuivre jusqu’à ce dimanche, en fin de journée.

Cargo, grues, navire de débarquement et camion spécial

Une opération, « dans les papiers depuis toujours » et « mûrement préparée ces deux dernières années », qui consiste au débarquement des pièces maîtresses du projet – des cuves de 1000 tonnes de capacité et qui pèsent plus de 400 tonnes à vide – depuis le lagon de Hitia’a jusqu’au site du futur terminal. « On débarque trois cuves, construites selon les normes européennes, en Pologne », rappelle Sébastien Millot, le directeur général de Mana ito. Des structures qui sont d’abord portées par les énormes grues UHL Fortune, cargo spécialisé dans les cargaisons « hors format », qui a assuré le convoyage, posées sur le Tahiti Nui 8, péniche de débarquement de la flottille administrative mobilisé pour l’occasion, comme un remorqueur du port. Puis prudemment déplacées, à terre, par un camion doté de dizaines de roues. Il n’a pas eu beaucoup à rouler : le futur site de stockage, de mise en bouteille et de chargement de camions se trouve dans la vallée qui fait face à la marina Cowan, côté montagne.

Le groupe Moux avait annoncé de longue date sa volonté de revenir concurrencer Gaz de Tahiti et le groupe Siu sur ce marché. Lors de la pose de la première pierre du terminal, Albert Moux avait annoncé des baisse de tarifs sur les bonbonnes – « 200 Francs moins cher que partout ailleurs ! – mais le groupe veut avant tout s’assurer que son installation à Hiti’a se fait son accroc. Le choix de la côte est serait « stratégique » : « On a jugé que pour le gaz il valait mieux le faire hors agglomération », explique Patrick Moux, vice-président du groupe, qui avait plusieurs fois attaqué par le passé le site de stockage de gaz de Motu Uta. Même « comparaison » incisive sur l’équipement : ces cuves « aux dernières normes techniques » seraient, du fait de leur conception en « cigare », « un peu moins dangereuse », selon lui, que celle en forme de sphère utilisées par les concurrents. Un argument qui avait déjà été balayé, il y a quelques semaines, par le groupe Siu, en plein chantier à Motu uta. Côté Hitia’a, les cuves seront placées dans les prochains jours sur leurs fondations finales avant d’être « semi-enterrée ». « La sécurité est le maître mot de la société et tout a été mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de pépins », insiste encore le fils d’Albert Moux.

Une fois ces grands cigares à quai, le chantier pourra suivre son cours. Prochaine étape : raccorder le site au réseau électrique, avant d’entamer les rééls travaux de construction. La livraison du terminal est prévue dans un an au plus tard, fin d’année 2024.