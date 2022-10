Air Tahiti affiche sa bonne santé… avant d’être concurrencée

Après deux années difficiles, la compagnie domestique a retrouvé la voie de la rentabilité et s’apprête à battre des records de passagers. Pour les accueillir, elle se dotera d’un ATR 72 flambant neuf l’année prochaine, offrira des sièges plus confortables dans tous ses avions, et réduit d’ici là le prix de certains billets. Une façon de fêter son 65e anniversaire l’année prochaine… Mais surtout de se préparer à l’arrivée d’Air Moana dans quelques semaines.

Des sourires dans l’aérien, un fait bien rare depuis deux ans et demi. Mais pas question de les masquer, Air Tahiti fait même tout pour les montrer : la compagnie « se porte bien » et multiplie les projets a expliqué la direction ce jeudi matin. L’entreprise revient pourtant de loin, le directeur général Manate Vivish est bien placé pour le savoir : « on a craint le pire en 2020 » se rappelle-t-il. Ses pronostics les plus sombres ont pourtant été déjoués. Par la nouvelle organisation de l’aérien – le Pays a mis en place une délégation de service public pour exploiter une trentaine de destinations de « désenclavement » – mais aussi par la très bonne reprise touristique entamée en avril dernier.

« Toutes les étoiles sont alignées » pour 2023

Six mois plus tard, et après des niveaux de croissance « historiques » sur certaines destinations – notamment les Tuamotu du Nord, ou les Marquises, boostés par « l’effet Macron » -, la compagnie a fait ses estimations : elle devrait avoir transporté près de 900 000 personnes d’ici la fin de l’année. De quoi égaler le record de 2019 – année portée, entre autre, par l’arrivée d’United, de French Bee et des Dreamliners d’ATN -, quand 894 458 passagers, touristes et résidents confondus, s’étaient croisés dans les ATR.

Et contrairement au directeur d’ATN, qui alerte sur la saturation des hôtels ou les risques de récession américaine, Air Tahiti se dit très optimiste pour 2023. Dépasser le million de passagers ? « Ce serait un peu trop beau » tempère Manate Vivish. « Mais on pense qu’avec le contexte international, et le contexte de la desserte, avec Delta Airlines, avec Seattle qui s’ouvre, avec le Japon qui se réouvre (ATN a programmé des vols à partir de février, mais les doutes subsistent sur ce calendrier, ndr), des hôtels qui s’ouvrent à Bora Bora et Tahiti, toutes les étoiles sont alignées pour qu’on ait une bonne année 2023″, pointe la directrice commerciale et marketing Vairani Tetaria

ATR 72, Stol… Et bientôt des jets ?

Pour transporter ces touristes et résidents, il fallait « adapter la flotte ». « On avait commencé à le faire dès cette année, puisque nous avons « leasé » un appareil supplémentaire de manière à opérer 10 avions cette année », reprend le directeur général. Dix, puis onze avec l’arrivée d’un ATR 72 flambant neuf l’année prochaine. Un appareil d’abord prévu pour livraison en 2020 mais ni la compagnie ni le constructeur n’était à l’époque d’humeur : il devrait être livré en mai prochain.

Et ça n’est pas fini du côté de la flotte. D’abord parce qu’Air Tahiti fera partie, à partir de 2025, des premières compagnies au monde à s’équiper d’ATR 42-600 STOL. Des versions améliorées des ATR 42 actuels, qui après dix ans de service, vont être vendus. Leurs remplaçants peuvent atterrir sur des pistes de 800 mètres contre 1200 aujourd’hui, ouvrant de nouvelles possibilités pour la compagnie. Et pour la suite ? « On ne s’interdit rien », confirme Manate Vivish, qui évoque « beaucoup de réflexions en cours », y compris l’idée de se doter de « jets » (des avions à réaction, contrairement aux ATR à hélice), à l’avenir, pour les plus grosses dessertes. « Cela pose bien sûr des questions d’infrastructures et de piste », note tout de même le directeur.

De la concurrence avant la fin de l’année

Avant cela, Air Tahiti, fréquemment pris à partie, depuis 2016, sur le confort à bord, va changer au deuxième semestre 2023 l’ensemble de ses sièges pour adopter la nouvelle version des « TiSeat ». Une armature en titane, comme les versions actuelles, qui permet d’alléger considérablement l’appareil (400 kilos en moins sur un ATR 72, et donc 400 kilos de bagages et de passagers en plus), mais davantage de mousse, une assise améliorée, une têtière ajustable, et un support pour tablette ou mobile… Un « cadeau d’anniversaire » pour les passagers, à l’occasion des 65 bougies de la compagnie, qui seront soufflées en 2023. Mais ces annonces – qui s’ajoutent aux baisses de tarifs (lire ci-dessous) – sont surtout une façon de se préparer à l’arrivée de la concurrence. Air Moana, la nouvelle compagnie de la société Natireva, reste très discrète sur ses projets, mais pourrait débarquer sur les grandes lignes domestiques du fenua avant la fin de l’année. Comment réagira Air Tahiti en cas de casse des prix ? « On fera comme on a toujours fait, on s’adaptera, répond Vairani Tetaria. Ça fait 65 ans qu’on est là, qu’on connait des hauts et des bas, on sort du Covid qui a été relativement difficile, on sait faire preuve de résilience ».

À noter qu’Air Tahiti ouvrira dès lundi les réservations pour les rotations vers Ua Pou et Ua Huka, des lignes reconquises après un nouvel appel d’offres du Pays, et qui seront assurés par son sous-traitant, Zimex aviations, à partir du 14 novembre. Tahiti Nui Helicopters, qui assurait l’intérim depuis la mi-2021, arrêtera ses rotations le 31 octobre.