Nouveaux forfaits et nouveaux téléphones : Viti repart à l’offensive

Viti annonce pour la semaine prochaine une nouvelle offre de téléphonie mobile. Le troisième opérateur du pays, qui s’est lancé dans la téléphonie mobile fin 2019, propose de nouveaux forfaits sans engagement, six nouveaux smartphones 4G, et pour les allergiques à la haute technologie, un téléphone portable au look vintage qui peut quand même surfer sur Internet.

Mario Nouveau, Pdg de Viti, et Raymond Colombier, directeur commercial, ont présenté vendredi leur nouvelle offre de forfaits Ora Mobile sans engagement, de 990 à 7 900 Fcfp par mois. Les abonnés actuels aux deux formules les plus chères bénéficieront automatiquement d’une réduction de 1 000 Fcfp sur leurs forfaits. Toutefois, Viti n’a pas encore levé un obstacle important à son déploiement : l’incompatibilité technique de son réseau avec les appareils Samsung, dont la part de marché en Polynésie est supérieure à 50%. Mais l’entreprise promet que « c’est pour bientôt ».

L’objectif affiché est de séduire les utilisateurs de cartes prépayées, qui représentent 55% du marché polynésien. Or, disent les dirigeants de Viti, les recharges prépayées ne donnent qu’un accès minime à Internet : une recharge de 1 000 Fcfp leur ouvre seulement 0,24 Go de data ou 30 minutes de communications. Viti veut ainsi les sortir de la « jungle tarifaire » en leur proposant des abonnements sans engagement, et des téléphones moins chers.

Car Viti va également commercialiser de nouveaux téléphones 4G « abordables », fabriqués notamment par le constructeur chinois BKK devenu cette année n°1 mondial, sous les marques Real Me, Oppo et One Plus. Et pour les utilisateurs que la technologie dernier cri rebute, ou qui n’ont pas besoin des nombreuses fonctionnalités d’un smartphone, Viti proposera dans les semaines qui viennent une sorte de nouvelle version du célèbre Nokia 3310 à touches, sans écran tactile, mais compatible 4G : pour « moins de 5 000 Fcfp », il sera quand même capable d’accueillir 2 cartes Sim, de prendre des photos et d’aller sur le web avec des applications populaires, notamment WhatsApp et Facebook.

Reste à augmenter la couverture du réseau Viti, qui a encore des zones blanches sur la côte Est de Tahiti et sur les côtes Est et Ouest de Moorea. Dans les îles, Viti utilise le réseau 2G de Vini. L’ouverture récente du capital de Viti a permis de récolter 200 millions de Fcfp, qui doivent lui permettre de déployer davantage de ses propres antennes.