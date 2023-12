Nouvel accident mortel en deux-roues la nuit de Noël

Un conducteur de scooter de 23 ans a percuté un terre-plein à Arue, entre la mairie et le Tahara’a. Le jeune conducteur, qui roulait sans permis et alcoolisé d’après TNTV, n’a pas survécu.

Le drame eu lieu peu après 2h30, dans la nuit de dimanche à lundi, probablement lors d’un retour de réveillon. Un jeune homme « sans permis et fortement alcoolisé » selon les premiers éléments de l’enquêtes rapportés par la chaîne du Pays, a percuté un terre-plein à Arue, en sortie de rond-point. Le choc est violent, probablement à cause de la vitesse, et le conducteur est éjecté à plusieurs dizaines de mètres de son scooter 125 cm3. Le SMUR ne pourra que constater le décès du jeune homme, dont le corps devrait être autopsié.