Le groupe dévoile depuis quelques jours son troisième album, « Esprit Pacifique », sur son nouveau site internet conçu comme une plateforme de collaboration artistique. Et Pepena ne veut pas s’arrêter là, avec un grand concert son et lumière prévu d’ici la fin de l’année, et une tournée à l’international dans la foulée.

Enjoy Pepena. C’est le nom du site mis en ligne voilà quelques semaines, et qui sert désormais de « carte de visite » au groupe, un des plus populaires du fenua. Aux clips et chansons déjà mis en ligne s’ajoutent, depuis la semaine dernière, quatre morceaux du nouvel album de la formation qui a fêté ses 10 ans en 2020. Un troisième opus après plusieurs années d’attente et qui s’intitule Esprit Pacifique. Une ode au « climat musical dans nos têtes« , au « quotidien de nos îles », aux saveurs et aux petits bonheurs du fenua et de sa région, comme l’explique le chanteur Raimana Bareille. Autour de lui, toujours le même « noyau dur » : les percussionniste Teiki Curet, le guitariste Ruahere Chebret et le bassiste Jean-Charles Amiot. S’ajoutent ou se substituent parfois, sur scène, d’autres musiciens venus de formations connues ou moins connues du fenua, comme Tepo, du groupe Kailoa.

Un grand concert au fenua…

De cette « histoire de potes » qui dure depuis près de 15 ans est donc né cet album « plus mature » dans la musique comme les paroles, mais qui a su garder le « style Pepena » qui a fait le succès incontestable des quatre musiciens. Le reste d’Esprit Pacifique, dont les auditeurs de Tiare FM avaient pu découvrir des extraits en exclusivité ces dernières semaines, a été diffusé mercredi sur la même plateforme, où les fans et les curieux peuvent écouter les titres voire les télécharger sur leur plateforme favorite. Mais c’est surtout sur scène que le groupe veut faire découvrir ses nouvelles compositions au public. Pepena est certes très présent, ces derniers mois dans les bars et évènements du fenua, mais ces prestations d’animation sont « incomparables » à un vrai concert, « avec notre son, nos éclairages, avec de nouvelles compositions plutôt que des reprises ». Un évènement qui se prépare : « si tout roule, on pourra organiser ce grand concert avant la fin de l’année ». Créer, prendre des risques, « aller de l’avant », c’est que Raimana et les autres souhaitent encourager autour d’eux : « je crois que ça fait peut-être peur aux artistes d’ici, reprend le chanteur. Il y en a qui ont envie de faire que des reprises, qui ne veulent pas perdre du temps sur des compositions propres et de vrais concerts. Tout se vaut, mais quand on est ici en Polynésie, il vaut mieux être multitâches. »

…et une tournée dans la région

Multitâches et pourquoi pas multidestinations : Pepena cherche plus que jamais à s’exporter. Le groupe – qui signe une chanson intitulée Kanaky sur Esprit Pacifique – veut mieux explorer le lien avec la Nouvelle-Calédonie, aller frapper à la porte des cousins rarotongiens, australiens ou néo-zélandais, et pourquoi pas repartir en métropole, où il a déjà effectué deux tournées. En attendant, l’idée est de continuer à fédérer la communauté musicale du fenua. Voire plus largement la communauté artistique puisque Enjoy Pepena fait déjà la part belle au travail de HTJ, dans lequel le groupe reconnaît son propre mélange de culture locale, d’ouverture sur le monde, de traditions et de modernité, ou celui du photographe Stéphane Sayeb de Tahiti Zoom. Sur ce site internet, qui doit permettre de « sortir un peu du fenua« , Raimana et les autres veulent accueillir pourquoi pas d’autres groupes, d’autres artistes… Et à terme monter un « Spotify polynésien » pour faire connaître le « local style ».