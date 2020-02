Nouvel an chinois : journée culturelle sous le signe du rat de métal

Événement phare de la communauté chinoise de Polynésie, notamment à Tahiti ou les festivités ont le plus d’éclat, la journée culturelle s’est tenue ce dimanche dans les jardins du temple Kanti de Mamao.

Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement, certains même venus des îles, pour célébrer l’année du rat de métal et brûler des bâtons d’encens en espérant la réalisation de leur voeux. La pluie battante du début de matinée n’a pas dissuadé les visiteurs pour une sortie dominicale et une belle occasion de découvrir ou perpétuer la culture asiatique, de l’art culinaire et ses spécialités particulières à cette époque de l’année à la calligraphie, en passant par les danses traditionnelles et les arts martiaux.

Autant de manières pour les nombreuses associations chinoises de faire vivre ce patrimoine, de le transmettre à la jeune génération, et de le partager avec tous les Polynésiens. Et aussi de le moderniser, comme l’explique le champion de taekwondo Teddy Teng.

Sa soeur Heimiti Teng, Miss Dragon 2019, a exprimé sa joie de pouvoir être présente aux festivités en raison du report à une date ultérieure de l’élection, en Chine, de Miss Chinese.

Un discours aux accents électoraux

Toutes les autorités du Pays, de la commune et de l’État étaient présentes. Dans un discours aux accents électoraux, le président Édouard Fritch a exprimé sa reconnaissance à toute la collectivité chinoise pour son implication dans le redressement économique (« Votre loyauté envers votre pays durant toute cette période difficile », en référence aux 10 ans d’instabilité politique) et souhaité que l’année du rat, qui marque le début d’un cycle dans la tradition chinoise, soit bénéfique à la Polynésie. « Je compte beaucoup sur le soutien de la communauté chinoise (…) qui croit en ce pays ».

Édouard Fritch a également dénoncé le racisme et la psychose pullulant sur les réseaux sociaux autour du coronavirus « Les réactions de l’opinion ont été disproportionnées au regard des réalités objectives sur cette épidémie (…). Sachez que je n’hésiterai pas à porter plainte contre les personnes ou les sites web qui incitent à la haine », a-t-il déclaré dans son discours.

Selon l’astrologie chinoise, l’année du rat de métal, symbolisant le renouveau, débute cette décennie sous le signe du pragmatisme et de l’esprit aventureux. Se libérant des contraintes à tous les niveaux, l’élément métal, un élément yang, met à l’honneur l’individualisme et l’indépendance. Il se terminera le 11 février 2021, pour laisser place au bœuf de métal.