Nouvel an chinois : Pas de festivités publiques pour l’année du tigre d’eau

Pour la deuxième année consécutive, il n’y aura pas de festivités publiques du Nouvel an chinois organisées par l’association Si Ni Tong à Tahiti. En revanche les membres de la communauté observeront des rituels de purification dans leurs foyers pour honorer l’année du tigre d’eau.

Dans l’incertitude concernant la situation sanitaire il y a quelques mois, l’association Si Ni Tong a décidé encore une fois d’annuler les festivités publiques du Nouvel an chinois en 2022. Marita Liu Sing, la nouvelle présidente qui succède à Bruno Tchong Len, se dit « désolée que les festivités tant attendues ne puissent pas avoir lieu ». Pas de défilé des lanternes, pas de gala avec dîner impérial le soir du réveillon, pas de tombola non plus pour célébrer le premier jour de l’année du tigre d’eau. Comme l’an dernier, les membres du Si Ni Tong vont mener une petite cérémonie en comité restreint, pour honorer l’année du tigre.

Cela n’empêche pas les célébrations privées

Les différents rites du Nouvel an chinois ont pourtant une importance particulière pour les membres de la communauté chinoise. Ils les célébreront donc certainement en famille pour s’assurer de passer une année 2022 clémente. « La veille du jour de l’an, les Chinois ont l’habitude de faire toute sorte de purifications, explique Marita Liu Sing, aussi bien physiques que mentales »: le ménage doit être fait, les dettes doivent être payées et la veille au soir du Nouvel an, on se baigne à l’eau de feuilles de pamplemousse. Et sur le plan de l’alimentation aussi, le 1er février, la coutume voudrait que les repas soient végétariens, « pour respecter toute vie ». Une coutume qui est un peu moins fréquemment observée selon la présidente du Si ni tong, même si un certain nombre de familles s’y prêtent encore.