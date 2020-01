Nouvel an chinois : un nouveau lion s’est réveillé

La communauté chinoise fêtait ce samedi le Nouvel an lunaire, qui ouvre l’année du rat de métal. Pour l’occasion, un nouveau lion a fait son entrée dans le temple pour y être « activé » avant d’aller porter prospérité et espoir dans les commerces de la ville.

Fatigue et fierté pour Evan et Haukea, samedi matin au temple Kanti : les deux jeunes garçons étaient chargés d’animer le nouveau lion pour sa première apparition dans le temple. Ils étaient venus avec les aînés de leur troupe d’arts martiaux, demander la bénédiction de Kanti pour leur nouveau lion qui prend son service cette année. L’un soutenant la lourde tête, l’autre courbé pour figurer le dos et les pattes arrière de l’animal, les deux garçons ont pris un coup de chaud malgré l’heure matinale, mais la fierté de la performance accomplie se lisait sur leurs visages.

Le gardien du temple, Richard Chenoux, a réveillé le lion par une cérémonie mêlant incantations, feuilles de pamplemousses, encens et pétards. « Nous avons un nouveau lion, de la troupe des Arts martiaux chinois de Tahiti, et il fallait l’activer, c’est fait. Et là ils vont aller en ville et apporter la prospérité, la joie, et que des bonnes choses pour la population, en espérant que le monde entier ira beaucoup mieux. »

Pour Richard Chenoux, l’année du rat de métal est un renouveau, une « mise en place » d’un nouveau cycle de 12 ans. Une année au cours de laquelle il faut « rester positif » car elle annonce pour certains de « grands projets », dit-il.