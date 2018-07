Nouvel appel à projets du programme « Investissements d’avenir »

Une nouvelle période d’appels à projets s’ouvre jusqu’au 9 octobre dans le cadre du programme national « Investissements d’avenir » dédié à l’innovation.

Les entreprises polynésiennes peuvent à nouveau déposer leurs projets dans le cadre du troisième programme national « Investissements d’avenir », annonce le haut-commissariat dans un communiqué ce vendredi matin.

Ce troisième programme « Investissements d’avenir » (PIA3) est organisé et financé par la Banque publique d’investissement, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et France Agrimer. Il vise à soutenir l’innovation. L’État cofinance des projets de recherche et développement « dont les coûts totaux se situent entre 71,6 et 596,6 millions de francs (soit de 600 000 à 5 millions d’euros), et dont la durée est comprise entre 12 et 36 mois ».

Pour être éligible, chaque projet doit s’inscrire dans l’une des thématiques ciblées : numérique, santé, espace, économie circulaire, risque sanitaire, performance environnementale des bâtiments, alimentation intelligente… Pour chaque thématique, des exigences spécifiques sont consultables sur le site internet du gouvernement français.

Les porteurs de projets polynésiens ont jusqu’au 9 octobre pour déposer leur dossier auprès du haut-commissariat de la République, à Papeete.