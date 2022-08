Nouvelle-Calédonie : Gil Brial pressenti pour être le candidat unique des loyalistes au Congrès

Le candidat unique de l’élection prochaine pour la présidence du Congrès serait Gil Brial, a annoncé Sonia Backès, secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté et présidente de la province Sud. Il était l’invité de Radio1 la semaine dernière.

Sonia Backès, nommée secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté le 4 juillet en parallèle de son poste de présidente de la province Sud, est en Nouvelle Calédonie. De nouvelles responsabilités qui ne l’empêchent pas de gérer les deux fonctions à plein temps. Elle a évoqué le candidat unique pressenti des Loyalistes pour l’élection à la présidence du Congrès.

Après l’appel du groupe l’Avenir en Confiance, c’est Gil Brial (vice-président de la province Sud, membre du Congrès et président du MPC) qui semble être pressenti pour la candidature, selon la présidente de la province Sud, à 15 jours du scrutin : « J’ai eu l’occasion de rencontrer mes partenaires loyalistes, Thierry Santa, Philippe Dunoyer, Nicolas Metzdorf, pour leur proposer la candidature unique de Gil Brial à la présidence du Congrès. Gil a toujours été celui qui a poussé pour qu’on fasse l’union la plus favorable possible. Un certain nombre m’ont déjà répondu favorablement, d’autres ont des instances qui doivent décider dans la semaine, mais je pense que c’est important pour les Calédoniens qu’on ait un candidat unique ».

Une union en vue, alors que le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, devrait venir sur le territoire dans les prochaines semaines avant la tenue du comité des signataires, confirme la secrétaire d’État : « Oui, il va venir dans les prochaines semaines, dans le courant du mois de septembre. L’idée, c’est qu’il puisse avoir des discussions avec tout le monde pour préparer le comité des signataires qui doit avoir lieu à la fin du mois ». La confirmation de Gil Brial en tant que candidat unique n’a pas encore été validée par l’ensemble des Loyalistes, la visite du ministre délégué aux Outre-mer serait bien inscrite à l’agenda.

