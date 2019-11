Nouvelle-Calédonie : le 2e référendum aura lieu le 6 septembre 2020

Trois semaines après la tenue à Paris du 19e Comité des signataires, selon nos confrères des Nouvelles Calédoniennes le 2e référendum néo-calédonien d’autodétermination prévu par les accords de Nouméa se tiendra le dimanche 6 octobre 2020.

La prochaine « consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté » aura lieu le 6 octobre 2020.

La première s’est tenue le 4 novembre 2018, avec une participation de 81%. C’est le « non » qui l’a emporté par 56,67% , un score un peu moins bon que ne le laissaient espérer les sondages. Les divisions sociologiques entre les provinces apparaissaient très nettement : la Province sud avait voté « non » à 73,7% – 80% à Nouméa – tandis que la Province nord avait voté « oui » à 75,8%.

La loi organique en Nouvelle-Calédonie prévoit qu’en cas de victoire du « non », il suffit qu’un tiers des membres du Congrès le demandent pour que de nouvelles consultations soient organisées, deux et quatre ans après le premier scrutin.

C’est ce qu’ont fait les 18 représentants de L’Avenir en confiance, le mouvement mené par Sonia Backès, immédiatement après les récentes élections territoriales en mai dernier. Pour eux, il s’agit de limiter les effets adverses de ce long débat sur l’indépendance sur l’économie et la société calédoniennes. Les indépendantistes, qui contrôlent 45% du nouveau Congrès, souhaitaient aussi que la consultation prévue ait lieu, et le plus vite possible. Trois semaines après la tenue du 19e Comité des signataires à Paris, la date a donc été fixée au 6 octobre 2020. Le corps électoral spécial pour ces consultations sera légèrement modifié ; les jeunes Kanak qui fêtent leur majorité entre 2018 et 2020 seront inscrits d’office, les jeunes « Caldoches » (descendants d’Européens) dans le même cas de figure devront effectuer eux-mêmes la démarche et justifier d’au moins 3 ans de résidence.

Si une troisième consultation devait avoir lieu, elle se tiendrait en 2022.