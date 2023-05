Nouvelle-Calédonie : Le chantier du futur pont d’Ouvéa progresse

Malgré de nombreux obstacles et retards, le chantier du nouveau pont qui reliera la grande île d’Ouvéa à celle de Mouli progresse bien, puisque 80 % des travaux ont d’ores-et-déjà été réalisés. Une nouvelle infrastructure qui prend en considération des impératifs environnementaux. Focus avec notre partenaire Outremers360°.

Le futur pont qui reliera l’île d’Ouvéa à celle de Mouli avance bien, après avoir connu de nombreux retards et contretemps depuis le lancement du chantier en 2020. Présence d’une colonie de puffins du Pacifique, un oiseau aussi appelé pétrel en Nouvelle-Calédonie, au départ du chantier en 2020, cyclone Niran en 2021, crise sanitaire et confinements, chute d’une partie du pont en 2022, le chemin fut parsemé d’embûches, mais la fin des travaux semble enfin se dessiner sereinement, à l’horizon de la fin 2023.

Le chantier est complété à 80 %, explique Wilfrid Tuua, chef de chantier en génie civil, au micro de Calédonia: « On est à la mise en place des garde-corps, et par la suite, ce sera la pose des bordures des trottoirs, puis la finition, avec notamment le terrassement en amont du pont. » L’ouvrage, en acier et béton, long de 180 mètres, large de 12,9 mètres, comportera une route à double-sens, des trottoirs pour piétons, des pistes cyclables, mais également des zones de stationnement à chaque extrémité. Il remplacera le pont existant, construit en 1982 et jugé vétuste.

De plus, il intégrera des impératifs environnementaux, contrairement à son prédécesseur, ce qui avait engendré une accentuation de l’érosion, comme le précise Georges Kakue, directeur du service de l’environnement en province des Îles : « Les études avaient montré que l’ancien pont présentait des défauts. La construction aux abords des berges a rétréci le couloir de circulation des eaux. En accélérant la vitesse du courant, on a aggravé les phénomènes d’érosion, donc on a transporté beaucoup de grains de sable de l’intérieur de la lagune, au lagon. Donc le nouveau pont intègre ce paramètre-là, et a permis un élargissement du couloir de circulation, en essayant de rétablir au maximum le courant de circulation d’origine.»

Le projet total, évalué à 2,7 milliards de Francs, devrait être livré et ouvert au public pour le dernier trimestre 2023.

Avec Outremers 360°