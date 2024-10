Nouvelle-Calédonie : Michel Barnier temporise en attendant le « consensus »

Dans son discours de politique générale, Michel Barnier a annoncé que le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie ne sera pas soumis au vote du Congrès parisien et que les élections provinciales prévues pour décembre seraient reportées. Le Premier ministre appelle à se concentrer sur « la reconstruction économique et sociale » du territoire. Les précisions de notre partenaire Outremer 360°.

Le Premier Ministre a fait son discours de politique général mardi devant l’Assemblée nationale. Il a évoqué la situation en Nouvelle-Calédonie, qui « connaît une crise d’une gravité exceptionnelle ». « Une nouvelle période doit maintenant s’ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d’un consensus politique sur son avenir institutionnel », a-t-il ajouté. Le Premier ministre s’est aussi engagé à la mise en place « d’une délégation interministérielle auprès du Premier ministre et du ministre des Outre-mer » afin de garantir une gestion dans la durée de l’ensemble des enjeux calédoniens.

Il a par ailleurs ajouté, en accord avec le Président de la République, que les élections provinciales, qui devaient normalement se tenir avant le 15 décembre de cette année, seraient reportées à fin 2025. Le projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral, qui a mis le feu aux poudres sur le Caillou en mai dernier, ne sera pas soumis au Congrès, a-t-il précisé. Il a évoqué une rencontre entre Emmanuel Macron et les élus calédoniens « au mois de novembre ». Enfin, une « mission de concertation », conduite par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, se rendra à Nouméa « prochainement ».

De manière générale, concernant les Outre-mer, Michel Barnier a plaidé pour une nouvelle ère de dialogue et de concertation « en respectant leur culture, leurs spécificités, leur diversité ». Le Premier ministre a annoncé qu’il présidera « durant le premier trimestre 2025 un comité interministériel des outre-mer ». « Nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et départements. » Il a également évoqué l’idée de « développer des laboratoires d’innovation pour le solaire et la géothermie » dans les territoires d’Outre-mer.