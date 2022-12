Trois enseignants calédoniens dans le classement mondial des scientifiques ayant eu le plus d’impact en 2021

Nouvelle consécration pour l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), et particulièrement son corps professoral et équipe de recherche, dont 3 membres sont cités au sein de la prestigieuse liste Stanford, de l’université du même nom.

La distinction au sein d’un classement international et très surveillé dans le milieu de la recherche, qui met en avant le top 2% mondial des chercheurs basés sur les publications scientifiques. C’est au sein de ce classement de référence, dressé chaque année par la prestigieuse Université de Stanford, que pas moins de 3 enseignants-chercheurs de l’UNC ont fait leur entrée.

Dominique Cluzel, professeur en Sciences de la Terre, Cyril Marchand, professeur en Sciences de la Terre et de l’Environnement, et Silvère Bonnabel, professeur de Mathématiques, récompensé par l’académie des sciences et aussi lauréat de l’European Control Awaerd » en 2021, se distinguent ainsi parmi les plus grands noms pour l’année.

Le classement, qui mesure à la fois les articles publiés mais aussi et surtout l’utilité du travail de recherche effectué par un chercheur ou un enseignant-chercheur, met en avant 180 000 scientifiques, parmi les 9 millions de confrères.

