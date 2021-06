Nouvelle-Calédonie : vers la création d’un pass sanitaire

À l’occasion de la première réunion hebdomadaire de Patrice Faure, nouveau Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ce mardi 15 juin, décision a été prise par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie de créer un pass sanitaire répondant aux attentes européennes. Le « Pass Santé NC », document semblable à celui utilisé depuis le mois de juin en Hexagone, doit permettre une libre circulation dans les pays adhérents à cette démarche. Les explications de notre partenaire Outremers 360.

Dans la continuité de la politique du territoire et de sa volonté de rester Covid-free, la Nouvelle-Calédonie franchit une nouvelle étape avec la création de ce pass vaccinal basé sur les normes françaises et européennes. Munis d’un QR code, le Pass Santé NC sera calqué sur le certificat sanitaire qui entrera en vigueur le 1 juillet, permettant des déplacements facilités au sein de l’Union européenne.

Le certificat calédonien entrera en vigueur lui aussi début juillet et pourra être remis par un guichet unique, sur présentation d’un certificat attestant du statut vaccinal. Ce document fera partie d’un ensemble sur lequel travaillel es autorités sanitaires, telles que la réalisation d’un QR code pour les personnes justifiant un test PCR négatif, ou encore leur rétablissement de la maladie et une sérologie positive attestant l’immunisation au Covid-19.

