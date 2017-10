La Direction de la santé va lancer une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe à partir de la fin du mois d’octobre et jusqu’à la fin du mois de janvier.

Du 31 octobre au 31 janvier, la Direction de la santé organise la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Ainsi 17 000 vaccins seront mis à la disposition de la population, notamment dans les pharmacies, dispensaires, et hôpitaux du Pays. Les personnes « à risques » telles que celles âgées de 60 ans et plus, les personnes en situation d’obésité, celles détenant le « carnet rouge », les femmes enceintes, ou encore les professionnels de santé sont invitées à se faire vacciner. Des vaccins qui seront gratuits pour ces trois derniers types de personnes à risque. La Direction de la santé rappelle que ces dernières semaines 87 cas de grippe ont été signalés dont 13 de type A (H3N2), parmi lesquels deux personnes ont été hospitalisées.