Nouvelle déviation sur le pont de Matatia

Information importante pour les usagers de la RT1 du côté de Punaauia. Les travaux de bitumage des rampes d’accès et le pont de la Matatia vont démarré mardi 7 août. La circulation des véhicules sera donc basculée sur la demi chaussée côté mer. Le ministre de l’Equipement et des transports demande donc aux usagers de la route d’être vigilant et de respecter les signalisations du chantier.