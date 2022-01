Nouvelle étape dans l’organisation des JO de surf à Teahupo’o

Le Pays et l’État se sont entretenus avec le comité Paris 2024 en visio-conférence pour la première fois depuis leur visite au mois de novembre. La réunion de travail a porté sur tous les aspects de l’organisation des JO de surf à Teahupo’o en 2024. Une délégation viendra au mois d’avril/mai pour valider certains éléments, puis c’est Tony Estanguet président de Paris 2024 qui viendra à Tahiti au mois d’août lors de la Tahiti pro.

Les travaux d’aménagement étaient annoncés pour juillet 2022. Avant cela une délégation de Paris 2024 et du CIO doit venir à Tahiti pour valider les derniers éléments de l’organisation des épreuves de surf au mois d’avril ou mai. Puis c’est le président du comité organisateur de Paris 2024, Tony Estanguet, qui viendra à Tahiti lors de la compétition Tahiti pro.

