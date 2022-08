Nouvelle filiale, fin des chèques, paiements par smartphone… L’OPT révolutionne ses services financiers

Depuis ce lundi c’est une nouvelle filiale de l’OPT, Marara Paiement qui gère les 65 000 comptes postaux polynésiens jusque-là pris en charge par Fare Rata. Pas de changement de RIB, d’agence ou de carte pour les clients de l’OPT, mais la nouvelle branche ne distribuera plus aucun nouveau chéquier. La direction promet en revanche de développer une gamme de moyens de paiement modernisés et bientôt de nouveaux partenariats commerciaux.

C’est une « évolution des comptes CCP » et une petite révolution à l’OPT. Après la réorganisation de 2018-2019 et la création des filiales Onati et Fare Rata, l’office va un peu plus loin dans la segmentation de ses activités. C’est depuis ce lundi la SAS Marara Paiement qui est gestionnaire de l’ensemble des services financiers de l’OPT et donc des près de 65 000 comptes CCP actifs, jusque-là pris en charge par Fare Rata. Pour l’OPT, la séparation des activités postales et financières est la « suite logique » de son plan de modernisation, mais aussi une « nécessité règlementaire », qui lui aurait été signifiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organe de surveillance adossé à la Banque de France.

Cartes et smartphones pour remplacer le chéquier

La SAS Marara Paiement avait été créée dès juillet 2021, et a suivi depuis le rigoureux processus pour obtenir ses agréments « d’établissement de paiement ». Le feu vert a été donné le 28 juillet 2022. Mais paiement ne veux pas dire crédit : contrairement à la poste française et sa « Banque postale », l’OPT a choisi « à ce stade » de ne pas former un réel établissement bancaire. Pas de changement du côté des prêts, puisque l’OPT n’en proposait déjà pas aux entreprises ou particuliers, mais sa nouvelle entité n’émettra plus non plus de chéquiers, assimilés règlementairement à du crédit. Les chèques déjà distribués aux clients – jusqu’à jeudi dernier par Fare Rata – seront bien sûr traités et honorés, dans la limite du mois d’août 2023. Mais aucun renouvellement ne sera accordé. En revanche, les usagers, à Tahiti ou dans les îles, gardent leur RIB, leur agence, leur carte et leurs identifiants internet, assure le président de Marara, Philippe Marie. Un nouveau site internet doit faciliter leur accès à leur compte, et à de nouveaux moyens de paiement.

L’OPT le sait : ce changement ne sera pas évident à faire passer à ses clients. Certes l’usage du chèque est en baisse depuis plusieurs années, avec une accélération notable depuis 2018, comme le relève l’IEOM. Mais beaucoup, parmi les usagers CCP continuent d’y avoir recours et le volume des chèques postaux se chiffre en milliards. L’alternative, c’est avant tout les cartes de paiement, déjà proposé par Fare Rata à quelque 40 000 clients. La carte privative « fenua » – « la mois cher du pays » avec ses 100 francs par mois – reste d’actualité, la carte internationale Visa aussi. Mais Marara veut développer sa gamme et surtout ajouter, dans les mois à venir, d’autres outils plus modernes et « toujours parmi les moins onéreux du marché ». Pas de détails pour l’instant, l’annonce pourraient arriver entre septembre et la fin d’année, mais la filiale de l’OPT parle déjà de moyens de paiements « immédiats », entièrement numériques, basés sur les smartphones, via la technologie NFC ou les QR Codes, et qui doivent notamment permettre d’échanger de l’argent directement en particuliers.

La rentabilité d’ici quelques années ?

Plus qu’une compensation à la disparition des chèques, le développement de nouveaux produits est une obligation pour la nouvelle société. Car la maison mère a fixé un objectif clair : atteindre l’équilibre financier d’ici « trois ou quatre ans ». Pour ça, Marara Paiement, qui s’est constituée une équipe d’une soixantaine de personnes dont des cadres venus du secteur bancaire, ne disposera pas de ses propres locaux – « dans les îles éloignées en tout les cas ». Elle pourra s’appuyer sur le réseau d’agences de l’OPT, beaucoup plus développé que celui des banques de la place. Là encore, le numérique va être plus que jamais privilégié dans la relation aux clients, mais des formations vont tout de même être lancées au sein de Fare Rata pour que les agents soient à même de proposer les services de la filiale sœur. Car la présence de services financiers dans tous les archipels et dans beaucoup d’îles éloignées, est une « mission d’intérêt général », explique Jean-François Martin PDG de l’OPT, qui compte ouvrir des discussion avec le Pays sur la répartition de ses subventions :

Assurance, gestion de patrimoine… et crédit

Toujours dans cette optique de développement des services et de la rentabilité, Marara Paiement veut proposer « très prochainement des produits d’assurance, de gestion patrimoniale, et même, à terme… de crédit. Pas directement, bien sûr, mais en pratiquant « l’intermédiation » : le réseau de l’OPT pourrait être amené à commercialiser des produits d’établissements financiers « partenaires » qu’ils soient déjà présents au fenua ou non explique Philippe Marie.

Si cette nouvelle réorganisation naît en grande partie d’exigences règlementaires, à l’OPT, on préfère y voir une « opportunité ». Nouvelles couleurs, nouveau concepts, nouvelles technologies… « Ça va nous permettre de nous projeter », explique Jean-François Martin.