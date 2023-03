Retraites nationales : les fonctionnaires d’État du fenua de nouveau en grève ce jeudi

La réforme a certes été adoptée à Paris, mais sans vote de l’assemblée sur le texte. Face à ce « passage en force » du gouvernement central, les syndicats ne désarment pas : une nouvelle mobilisation nationale est prévue ce jeudi et elle sera suivie localement. L’Unsa, Solidaires et alliance espèrent même une mobilisation particulièrement forte, notamment dans l’éducation.

La lutte contre la réforme continue au niveau national après l’adoption du texte grâce au 49.3, arme constitutionnelle qui permet de faire avancer un texte à l’assemblée nationale sans vote des députés. De quoi faire bouillir les opposants à la réforme, d’autant qu’une des motions de censure déposées dans la lignée de ce « passage en force » est passée à neuf voix de renverser le gouvernement central. À Paris et dans plusieurs grandes villes de métropole, les manifestations et les blocage s’enchainent et les syndicats appellent à une nouvelle grève massive ce jeudi.

Une mobilisation qui sera sans surprise suivie au fenua, par l’intersyndicale des fonctionnaires d’État, les seuls en Polynésie à être directement concernés par cette réforme des retraites métropolitaines. L’UNSA, Solidaires et le syndicat alliance police appellent donc à la grève et au rassemblement demain au monument aux morts de 8 à 11 heures. Tous espèrent, après plusieurs journées d’essoufflement du mouvement, que cette huitième mobilisation rassemblera très largement les agents de l’État, et pourquoi pas au-delà. Les yeux sont surtout rivés vers l’enseignement, d’où sont issus, depuis le début du mouvement, le gros des grévistes. De nouvelles perturbations dans les écoles, collèges et lycées sont donc à prévoir ce jeudi. Et rien n’indique qu’il s’agit d’un baroud d’honneur. « Déterminés jusqu’au retrait de la réforme », c’est désormais le mot d’ordre des syndicats.