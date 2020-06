Nouvelle-Zélande : un policier abattu, une première depuis 10 ans

À Auckland, deux policiers ont été pris pour cible alors qu’ils s’approchaient d’un véhicule accidenté lors d’un simple contrôle routier. Un individu leur a tiré dessus avant de prendre la fuite. Le premier officier est décédé des suites de ses blessures, a précisé la police néo-zélandaise.

C’est à l’occasion d’un contrôle routier auprès d’un véhicule accidenté qu’un agent de police, non armé, a été abattu par balle dans une rue d’Auckland vendredi 19 juin, tandis qu’un deuxième a été gravement blessé à la jambe. Les deux policiers s’approchaient du véhicule lorsqu’un homme armé a ouvert le feu.

Après une traque de plusieurs heures, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un homme âgé de 24 ans. Ce dernier a été inculpé pour plusieurs infractions, notamment pour meurtre. L’auteur doit comparaître devant un tribunal ce samedi , a déclaré Andrew Coster, le patron de la police néo-zélandaise.

La Nouvelle-Zélande sous le choc

« C’est une situation choquante. (…) Nos policiers sont chaque jour en danger, notre mission est de les garder en sécurité », a-t-il commenté. « C’est absolument la pire chose à laquelle nous devons faire face, nous avons perdu un collègue et un ami », a déclaré Andrew Coster. « C’est une nouvelle dévastatrice. Nos policiers travaillent dur chaque jour pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés », a de son côté déclaré la Première ministre Jacinda Ardern, qui a présenté ses condoléances.

23 policiers tués en 120 ans

L’incident intervient le lendemain de la troisième lecture au Parlement du projet de loi sur les armes pour « imposer des contrôles plus stricts sur l’utilisation et la possession d’armes ». Par ailleurs, la police néo-zélandaise a renoncé la semaine dernière à l’idée d’autoriser des patrouilles armées, un projet qui avait été initié après les attaques de Christchurch, en mars 2019, durant lesquelles un Australien suprémaciste blanc avait abattu 51 fidèles dans 2 mosquées de Christchurch. Ce massacre filmé et diffusé en direct sur Facebook avait provoqué une onde de choc et la stupeur dans un archipel réputé pour sa tolérance et son faible taux de criminalité. Cette attaque meurtrière porte à 23 le nombre de policiers abattus en service depuis 1890, le dernier remontant à 2009, selon le site internet de la police.

La police armée à titre provisoire

Si jeudi le parlement néo-zélandais a durci la législation sur les armes à feu, en réaction au massacre de Christchurch, les policiers en service dans la banlieue de Massey, près d’Auckland, où s’est déroulé la fusillade de vendredi, recevront provisoirement des armes à titre de précaution.