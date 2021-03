Nouvelles pièces, nouvelles règles : comment les montants de vos achats seront arrondis

Sept ans après l’introduction des nouveaux billets, les nouvelles pièces en Francs Pacifique seront mises en circulation le 1er septembre prochain. Pendant les 9 mois suivants, il sera possible d’utiliser aussi les anciennes pièces.

La nouvelle gamme de pièces que l’Institut d’émission d’outre-mer mettra en circulation le 1er septembre prochain ne comptera plus que 6 pièces, au design nouveau, d’une valeur de 5, 10, 20 Francs, en métal blanc ; les pièces de 50 et 100 Fcfp seront en métal jaune, et la pièce de 200 Francs, une nouveauté, sera bicolore. Fini les 1 et 2 Francs, qui resteront en circulation jusqu’au 31 mai 2022 avant de disparaître totalement. Comme les billets, les pièces reprennent les signes identitaires des trois collectivités du Pacifique. Ainsi pour symboliser la Polynésie on retrouvera notamment la tiare, la pirogue polynésienne, l’huître perlière, le fare traditionnel, le tiki, le ukulele…

Plusieurs raisons invoquées pour ce changement : les anciennes pièces sont trop gourmandes en métal ; certaines sont encombrantes et lourdes ; la pièce de 50 Francs n’est pas acceptée par la plupart des automates, et l’absence d’une pièce de 200 Francs entraîne une utilisation très importante des pièces de 100 Francs. Dans la nouvelle gamme, la taille et le poids des pièces sont progressifs selon leur valeur faciale, et leurs tranches comportent également des différences pour rendre plus facile leur identification par les personnes malvoyantes.

Les nouvelles pièces seront diffusées par les banques, les bureaux de poste et les commerçants.

La règle d’arrondi

Une modification du code monétaire et financier votée en novembre dernier fixe les règles d’arrondi qui permettront de mettre les prix en adéquation avec ces nouveaux instruments de paiement. Une règle qui ne s’applique qu’aux paiements en numéraire. Tant que les pièces de 1 et 2 Fcfp seront en circulation, les achats pourront être réglés au Franc près si le client a l’appoint ; sinon la règle de l’arrondi s’appliquera sur le montant total de l’achat. Quant aux paiements par carte bancaire, par chèque ou par virement, ils continueront à se faire au franc près.

Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ; les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.

Par exemple, le paiement en espèces d’un achat de 1 232 F est arrondi à 1 230 F et un achat de 1 234 F est arrondi à 1 235 F. L’achat de trois articles (122 F, 57 F et 59 F) dont le montant total est de 238 F est arrondi à 240 F dans le cas où l’acheteur ne peut pas faire l’appoint.