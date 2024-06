Nouvelles tensions en Nouvelle-Calédonie, où les Loyalistes demandent la mise sous tutelle de l’État

Après l’envoi dans l’Hexagone des leaders de la CCAT en détention provisoire, la Nouvelle-Calédonie connait un regain de violences. Elles ont gagné l’ensemble du pays ce week-end. C’est dans ce contexte que les Loyalistes et le Rassemblement Nouvelle-Calédonie ont rédigé une lettre à l’attention du président Emmanuel Macron. Ils demandent une aide de 1,3 milliard d’euros (150 milliards de francs) et une mise sous tutelle du gouvernement de Nouvelle-Calédonie par l’État français. Les précisions de notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes.

Alors que la justice a décidé d’extrader des leaders de la CCAT, dont Christian Téin, vers l’Hexagone, les tensions ont été nombreuses dans le pays. La nuit a été « agitée et marquée par des troubles » sur l’ensemble de la Grande Terre, sur l’île des Pins et Maré, « nécessitant l’intervention de nombreux renforts en raison de prises à partie des forces de l’ordre, d’incendies volontaires et de barrages », indique le haussariat dans un point de situation, diffusé ce lundi matin. À Nouméa, plusieurs incendies ont été maîtrisés, en particulier à Ducos et dans le quartier de Magenta. À Dumbéa, les locaux et des véhicules de la police municipale et de véhicules de particuliers ont été incendiés.« Une action rapide et déterminée des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers a permis de rétablir la situation sur ces différents lieux », conclut le haussariat. Selon nos confrères de Nouvelle-Calédonie La 1ère, un homme a par ailleurs été blessé par balles, ce dimanche. Plusieurs écoles, collèges et lycées publics resteront fermés ce lundi 24 juin, qui devait correspondre à la rentrée scolaire

1,3 milliard d’euros et une mise sous tutelle

C’est dans ce contexte qu’un courrier destiné à Emmanuel Macron a été envoyé ce matin par les Loyalistes et le Rassemblement de Nouvelle-Calédonie demandant une mise sous tutelle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le groupement Les Loyalistes demande au président de la République « un soutien financier massif » de 1,3 milliard d’euros (plus de 150 milliards de francs). Mais, selon les Loyalistes, cette somme vertigineuse ne peut être versée directement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. « Afin que ce soutien parvienne à répondre à l’ampleur de la crise, il paraît tout simplement inenvisageable que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en soit destinataire« , estiment les signataires du courrier. Les loyalistes soulignent que « certains membres (du gouvernement) cautionnent par leurs actes ou leur silence les agissements terroristes de la CCAT. » Ainsi, ils demandent à Emmanuel Macron de mettre sous tutelle le gouvernement local, « seul moyen de redonner confiance aux Calédoniens. »

30 % des entreprises détruites

Un courrier qui permet de lister certains chiffres : 250 millions d’euros (30 milliards de francs) nécessaires au financement du chômage partiel, 250 millions d’euros de pertes fiscales, 350 millions d’euros (42 milliards de francs) de dettes pour le Ruamm, et 300 millions (36 milliards) du côté d’Enercal. Les Loyalistes avancent également « plus de 30 % d’entreprises calédoniennes détruites » et « 18 000 à 36 000 emplois directs ou indirects sont perdus ou menacés. »

Les Nouvelles Calédoniennes