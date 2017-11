NSI décroche une défisc’ nationale à 195 millions

La société Nautisports Industries (NSI) a obtenu une défiscalisation nationale pour 195 millions de Fcfp de travaux d’extension et d’investissements en équipements.

Le haut-commissariat a annoncé mardi que la société Nautisport Industries (NSI), actuellement basée à la Presqu’île de Tahiti, venait de décrocher une défiscalisation nationale pour 195 millions de Fcfp de travaux d’extension de sa surface de production et pour l’acquisition d’équipements mobiliers. NSI exerce dans la construction navale depuis 1988 et a ajouté la charpente métallique à son activité depuis 2002.

L’aide de l’Etat « s’inscrit dans le développement de l’activité économique de la société et répond aux orientations du gouvernement de la Polynésie française parmi lesquelles figurent le développement de la pêche hauturière et la promotion des énergies renouvelables », selon le haussariat.

L’Etat précise par ailleurs que l’acticité de NSI « s’inscrit pleinement dans une démarche de développement du secteur de la construction navale et de la charpente métallique au niveau local et surtout au niveau régional en l’absence de chantier naval en Nouvelle Calédonie ainsi qu’à Wallis-et-Futuna » et que la société est « l’un des employeurs principaux de la presqu’île, le programme contribue fortement à la dynamisation de la presqu’île de l’île de Tahiti et de son bassin d’emplois ».