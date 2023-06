Le président du Pays a été reçu cette nuit par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer pour « balayer tous les sujets » qui concernent l’État, avant une visite de Gérald Darmanin au fenua. Moetai Brotherson en a profité pour interpeller sur la question de l’Indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires d’État, pour défendre une relance de la procédure d’appel d’offres pour la gestion de Tahiti Faa’a. Il a en outre annoncé la création d’un « groupe d’étude » sur les indemnisations et la dette nucléaire. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.



« On a balayé tous les sujets du moment : les Jeux olympiques, l’Indemnité Temporaire de Retraite, les conventions qui sont à renouveler, la question de la Protection Sociale Généralisée, la question du nucléaire, l’aéroport de Tahiti-Faa’a, l’aéroport des Marquises, le campus des métiers de la mer », a détaillé le président Moetai Brotherson, élu le 12 mai après la victoire des indépendantistes aux élections territoriales. « Un balayage assez large de tous les sujets » donc, et une « discussion très courtoise et efficace, en présence des conseillers de Matignon et de l’Élysée à l’écoute ».

Essais nucléaire : un « groupe d’études conjoint avec l’État » bientôt

Sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires, « on va mettre en place un groupe d’études conjoint avec l’État pour finaliser des propositions qui sont déjà étudiées au niveau des Ministères et qu’on va valider », a expliqué Moetai Brotherson. Il s’agit à la fois des frais médicaux supportés par la sécurité sociale locale et des indemnisations des victimes des essais, dans le cadre de la loi Morin.

« Ces propositions sont en partie déjà connues de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), pour partie ce sont de nouvelles solutions », a-t-il poursuivi, assurant vouloir « mettre rapidement en place ce comité de travail État-pays pour finaliser ces propositions ». D’après le président polynésien, issu du parti qui a depuis sa création affiché son opposition frontale aux essais français, plusieurs « pistes » sont déjà dans les tuyaux : « il y a celle de l’indemnisation forfaitaire auprès de la CPS des victimes reconnues par le CIVEN, et il y a celle de plus long terme sur le rattrapage du passif ».



« C’est un sujet sur lequel il y a eu déjà beaucoup de réflexion. Cette réflexion est mature. Les faux-semblants n’ont plus lieu d’être, les vieux fantasmes ont été évacués et on est aujourd’hui face à un principe de réalité. L’État est prêt à assumer ses responsabilités » a-t-il également assuré.

Retraites des fonctionnaires : un « sujet critique »

Autre sujet important : celui de l’Indemnité temporaire de retraite (ITR). « C’est le sujet critique qui se profile devant nous » a prévenu le président. La suppression de ce dispositif dont bénéficient les fonctionnaires d’État de plusieurs territoires d’Outre-mer avait été actée en 2018, après avoir été plafonnée à 8 000 euros, de 2008 à 2018. Un comité de consultation sur l’extinction de l’ITR avait été mis en place en 2021 pour répondre aux inquiétudes et critiques face à cette suppression prévue en 2028.



Une réunion de ce comité de consultation devait avoir lieu le 19 juin mais celle-ci a été décalée, a regretté le président polynésien. « J’ai demandé à ce que ces réunions ne soient pas trop décalées dans le temps puisqu’il y a un impératif calendaire qui est celui de l’inscription du nouveau dispositif dans le PLF ». Pour l’heure, seules deux réunions de ce comité ont eu lieu depuis sa création, dont la dernière en février. « C’est un sujet prioritaire pour nous, et j’ai bien senti que le ministre Darmanin était à l’écoute et très attentif à ce sujet. Je lui ai expliqué que cela pouvait créer des troubles sociaux importants chez nous », a insisté Moetai Brotherson.

Aéroport de Tahiti-Faa’a : Moetai Brotherson défend un nouvel appel d’offres

Sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a, dont le renouvellement de la concession a été finalement supprimé, le président polynésien indique avoir été consulté pour avis à ce sujet. « Toute la question est de savoir si on relance un appel d’offres ou pas » explique Moetai Brotherson qui se dit « favorable » à la relance d’un appel d’offres, à condition que cette relance soit rapide. « On a déjà une base de travail, ce que nous voulons c’est de pouvoir y intégrer les évolutions du secteur, notamment les exigences en matière environnementale qui n’étaient pas assez présentes dans le cahier des charges initial. Il faut absolument un aéroport zéro carbone, c’est qu’attendent les touristes et aussi le monde face au défi climatique. Cela suppose une redéfinition de certains paragraphes du cahier des charges et on peut relancer le processus assez rapidement », a-t-il estimé.

Les discussions sur l’autodétermination réservées à l’Élysée

Enfin, sur le cheval de bataille du parti indépendantiste polynésien, le Tavini Huira’atira, à savoir la mise en place d’un processus de décolonisation avec référendum d’indépendance à la clé, Moetai Brotherson a dit vouloir aborder ce sujet avec le chef de l’État. « L’arbitrage sur ces questions doit se faire au plus haut niveau (…). J’estime qu’il faut d’abord que j’en discute avec le président de la République. Si cela se fait d’ici mon départ, tant mieux. Sinon ce sera à l’occasion d’un prochain déplacement ».

Contrôle aérien en Polynésie française | @Moetai1 (GDR-NUPES) dénonce les lacunes dans l’équipement en ADS-B des avions militaires français.

Il interpelle le Gvt sur les problèmes que cela implique en termes de gestion de la circulation aérienne.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/EWN1iaSFDm — Assemblée nationale (@AssembleeNat) June 6, 2023

Après cet entretien avec Gérald Darmanin, Moetai Brotherson a poursuivi son déplacement à l’Assemblée nationale, pour poser, non sans émotion, sa dernière question au gouvernement. Félicité et salué par la Première ministre pour son « opposition ferme et respectueuse », applaudi par ses collègues du Palais Bourbon, le président de la Polynésie va officiellement laisser sa place à sa suppléante Mereana Reid Arbelot, ce vendredi.