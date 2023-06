Nucléaire : une minute de silence decrétée dans toutes les administrations

Cette minute de silence, décrétée en conseil des ministres mercredi, est destinée à se « remémorer et de commémorer » le 2 juillet 1966, date du 1er essai nucléaire français en Polynésie. Dimanche oblige, elle sera observée, « dans toutes les administrations et établissements publics de Polynésie » à 9 heures ce lundi 3 juillet, date où les drapeaux seront aussi mis en berne « dans l’ensemble de nos espaces publics ».

La proposition a été mise sur la table par la vice-présidente Éliane Tevahitua, qui participera en outre, et avec plusieurs autres ministres, aux commémorations organisées par l’association 193 ce dimanche à Teahupo’o. Le 2 juillet est depuis longtemps une date de commémoration pour les indépendantistes et le mouvement anti-nucléaire. Elle donnait lieu, ces dernières années, à des manifestations, sitting ou dépôt de gerbe, à Papeete comme ailleurs, et à des rencontres entre les représentants des associations de victimes, l’État et le Pays. Les gouvernements autonomistes, toutefois, ne marquaient pas la date par des cérémonies officielles. L’exécutif de Moetai Brotherson, lui souhaite inviter le plus grand nombre à se « remémorer » le 2 juillet 1966. C’est à cette date, à 5h34 précise, qu’avait lieu le tout premier tir nucléaire de Polynésie, à Moruroa.

Comme le rappelle le gouvernement, il ne s’agit pas du premier essai pour la France, qui avait déjà expérimenté sa bombe 17 fois dans le désert Algérien, en 1960 et 1961. Il ne s’agit d’ailleurs pas non plus du premier essai pour le Pacifique, puisque les États-Unis y avaient déjà, à cette date, effectué une centaine de tirs atmosphériques et sous-marins, et la Grande Bretagne une quarantaine. Mais ce tir, au nom de code « Aldébaran« , marque un tournant pour le fenua qui connaîtra, jusqu’en 1996, 192 essais atmosphériques et souterrains « qui auront durablement marqués notre Pays ». « D’une puissance de 28 kilotonnes, soit deux fois la charge de la bombe d’Hiroshima, cet essai initialement prévu le 1er juillet s’effectue le lendemain dans des conditions météorologiques moins favorables et mal anticipées, précise le communiqué du conseil des ministres. Surpris par ces variations météorologiques, le gouvernement français prend alors la décision d’occulter les risques des retombées sur l’archipel des Gambier et de ne pas évacuer les populations de cet archipel pour éviter une vague de panique ».

57 ans plus tard, donc, une minute de silence est décrétée dans toutes les administrations et établissements publics du pays, commémorations qui devraient désormais être annuelles. « Le 2 juillet étant un dimanche, cette minute de silence se déroulera le lundi 3 juillet à 9h » précise le gouvernement, qui mettra aussi en berne les drapeaux dans « l’ensemble de nos espaces publics ».

Avec communiqué