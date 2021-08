Nuihau Laurey : « Un vrai président aurait dit non »

Déconnexion, sentiment d’impunité ? Au lendemain du mariage de Tearii Alpha, le représentant à l’assemblée Nuihau Laurey accuse le président Édouard Fritch d’avoir commis « une vraie faute politique » en cautionnant cette réception par sa présence.

Réagissant à l’organisation du mariage du vice-président Tearii Alpha, le représentant à l’assemblée Nuihau Laurey s’est exprimé ce matin. Il voit dans cet événement le symbole « de tout le mépris de notre président et de notre vice-président pour la population, de l’absence totale d’exemplarité (…), de la politique de deux poids, deux mesures, validée par les services de l’État. »

Nuihau Laurey dénonce la déconnexion et le sentiment d’impunité du président et du vice-président du Pays, qui ont commis « une vraie faute politique », d’autant plus qu’Édouard Fritch n’avait pas hésité, la semaine dernière, à manier la menace. Et souligne que contrairement à d’autres événements, les forces de l’ordre ne sont pas intervenues pour mettre fin à cette réception.

« Un vrai président aurait dit non, lance Nuihau Laurey, mais Édouard ne sait pas trancher. Sa force c’est sa capacité de dire tout et son contraire. »

N’oubliant pas qu’il s’emploie toujours, notamment avec Nicole Sanquer, à créer un véritable parti en vue des prochaines élections, Nuihau Laurey affirme vouloir proposer une limitation à deux mandats pour les élus polynésiens, pour mettre fin à la « longévité exceptionnelle des politiques » au fenua.

Plus de 24 heures après ce mariage qui a choqué la Polynésie, le gouvernement ne s’est toujours pas exprimé. Pas plus que le Tavini, mis en porte-à-faux par la présence à la réception de Moetai Brotherson. Lequel a précisé sur Facebook que la partie de la réception à laquelle il avait assisté – il affirme être parti avant la prestation musicale du président du Pays et du maire de Papeete – lui avait paru se dérouler dans le respect des règles.