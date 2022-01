Nuit de la lecture : des spectacles et des jeux pour donner envie de lire

La Maison de la culture organisait la 5e édition de la Nuit de la lecture ce samedi. De nombreuses animations étaient au programme d’une soirée littéraire : bébé lecteur, atelier autour du magazine Firifiri, peinture, spectacles, jeux et évidemment, lecture.

L’obligation de présenter le pass sanitaire à l’entrée de la Maison de la culture n’a visiblement pas refroidi la ferveur du public. Dès le début des animations, le public était présent, le parking de la Maison de la culture plein et l’organisatrice, responsable de la médiathèque, Louisa Marmol, ravie ! Pour la 5e édition de la Nuit de la lecture, de nombreuses animations étaient au programme, depuis les tout-petits avec les bébés lecteurs, les petits philosophes, des ateliers autour de l’unique magazine polynésien pour enfants Firifiri, en passant par les ados avec la fresque du climat ou l’atelier autour de l’album Le Cadeau de Moana, jusqu’aux plus grands avec des rencontres avec Michèle Lewon-Baechtel, auteur notamment de L’envol qui raconte l’histoire de Marimari Kellum, la mère de Hiria Ottino et de Le Diable s’est invité à bord, paru chez l’Harmattan en 2019 ; ou encore avec Libor Prokop, qui enseigne les traditions et l’histoire du fenua. Il y avait aussi des jeux avec du scrabble, des ateliers d’écriture, des contes, des spectacles… L’idée est d’attirer des publics jeunes vers la lecture, comme l’explique Louisa Marmol.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture, les Nuits de la lecture sont un événement national. En 2021, plus de 2 000 manifestations avaient été organisées. La Polynésie française avait également eu son événement mais celui-ci avait été entièrement numérique. Le but de l’opération est de conquérir de nouveaux lecteurs. La lecture a d’ailleurs été déclarée « grande cause nationale » par le Président de la République. Pendant un an, jusqu’à l’été 2022, des initiatives destinées à favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges, et notamment par les écoliers, collégiens et lycéens, seront menées en France.

Au fenua, les premières éditions de la Nuit de la lecture rassemblaient entre 300 et 500 personnes et samedi, les organisateurs affirmaient que la soirée semblait bien partie pour atteindre ces chiffres. L’événement est le seul de l’année porté par la médiathèque, il s’agit de mobiliser autour de la lecture mais aussi de lutter contre l’illettrisme. La crise sanitaire a aggravé l’absentéisme et le décrochage scolaire et les tests réalisés pendant les Journées défense et citoyenneté montrent que 35 à 39% des jeunes ont des difficultés de lecture. Par exemple au RSMA, ce sont 60% des jeunes recrues qui sont concernées par l’illettrisme.