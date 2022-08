Numérique, emploi local et « retour à la normal »… Christelle Lehartel fait le point sur la rentrée

Une « rentrée normale », sans masque, après deux ans de Covid. C’est ce que promet la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel, en visite ce jeudi au collège et lycée de Taravao. Les primaires, eux rentreront en classe à partir de mercredi.

Ce mardi, plusieurs dizaines de milliers de jeunes polynésiens font leur rentrée des classes. Ce sont surtout les collégiens et lycéens aujourd’hui. Les primaires et maternelles, eux reprendront ce mercredi. Au total, 49 300 élèves inscrits dans le public sont attendus cette semaine. Pour la ministre de l’éducation, Christelle Lehartel, qui est en visite des établissements scolaires de la ce matin à Taravao, cette rentrée devrait marquer un retour à la normalité après deux années très agitées de crise sanitaire. « Pas de masque pour cette rentrée« , confirme l’ancienne enseignante.

Ordinateurs et écrans tactiles dans les îles

Dans sa lettre de rentrée 2022- 2023, la ministre décrit aussi une « école qui poursuit sa modernisation et son ancrage dans le monde numérique ». « On a vu que pendant les deux années de Covid, le numérique était un outil qui nous a beaucoup aidés et accompagnés, aussi bien les élèves, les enseignants que les parents« . Certaines îles vont ainsi bénéficier pour cette rentrée 2022 d’ordinateurs et écrans tactiles qui seront mis à la disposition des élèves. « Ce sera le cas de Rangiroa, Nuku Hiva et Teva I Uta, a détaillé la ministre, précisant que ce dispositif permettra entre autres « d’aider les étudiants inscrits à l’Université de Polynésie à suivre leurs études de l’île où ils habitent« .

67 retours d’enseignants au pays

Christelle Lehartel insiste également sur la progression de l’emploi local dans le corps enseignant et qui devrait perdurer dans les prochaines années. En matière de recrutement dans l’éducation, « la priorité va aux Polynésiens qui font leurs formations ou leurs études soit en Polynésie française soit en métropole. » Pour cette rentrée, 67 personnels polynésiens sont ainsi revenus en Polynésie contre 42 en 2013. « Un chiffre qui va encore progresser« , a précisé la ministre. Des postes restent actuellement à pourvoir comme en éducation physique et sportive. Et pour la rentrée 2023, la formation des CPE (conseillers principaux d’éducation) se fera localement : une manière de donner accès à ces postes à davantage de Polynésiens.

Pour cette rentrée, la ministre se donne avant tout comme objectif de favoriser le bien être des élèves et du personnel et d’améliorer les résultats des élèves.