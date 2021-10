Nuna’a a tia manifestera aux côtés du Tavini, mais avec ses propres revendications

Le collectif contre les injustices a rappelé ce matin qu’il appelait à manifester ce 23 octobre contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire. Des sujets sur lesquels le Tavini, qui a déjà annoncé une « marche pour la souveraineté » ce même samedi, ne semble pas être sur la même ligne. Qu’importe pour Nuna’a a tia, même si les revendications sont multiples, le cortège sera « uni ».

« Nous préparons cette manifestation depuis plusieurs jours ». Les porte-parole de Nuna’a a tia l’ont rappelé ce matin : ils ont déposé une déclaration de manifestation pour ce 23 octobre. Pour le « collectif contre les injustices » lancé en juin 2020 pour regrouper plusieurs associations et organismes engagés dans la lutte environnementale, sociale ou politique, et qui participe depuis plusieurs semaines aux mouvements de protestation contre la politique Covid, les revendications mis en avant ne sont pas une surprise : l’abrogation de la loi sur l’obligation vaccinale, l’opposition au pass sanitaire et le soutien au Dr Théron, qui fait l’objet de différentes procédures judiciaires et disciplinaires.

Un nouveau samedi de manifestation en perspective, donc, dans les rues de Papeete. Mais la nouveauté, c’est que le Tavini sera aussi de la partie. Oscar Temaru avait déjà annoncé une marche, lundi, en précisant qu’elle serait centrée sur la souveraineté, la défense des ressources polynésiennes et la commémoration des évènements de 1987. Une manière de récupérer le mouvement ? Frère Maxime, porte parole du collectif, « relativise », et assure que tout le monde manifestera ensemble, « dans la diversité des revendications » et « sans incohérence ».

Il faut savoir que le Tavini est membre de Nuna’a a ti’a et que beaucoup des responsables du collectif sont des militants du parti. Cette double manifestation – dans un même cortège – souligne donc les désaccords du mouvement indépendantiste sur les questions sanitaires. « Le débat, qui reste ouvert », corrigent les responsables de Nuna’a a tia, qui ne font que peu de cas des déclarations récentes d’Oscar Temaru. Lundi le président du Tavini, qui n’a pas toujours brillé par sa clarté en matière de propositions sanitaires, avait expliqué lors d’une conférence de presse qu’il aurait « certainement » voté l’obligation vaccinale s’il était à l’assemblée et que le pass sanitaire pouvait servir à apporter « des garanties » aux touristes internationaux. Des prises de position « personnelles », dans un parti « qui laisse sa liberté aux militants », assure Heimata Estall. Pour la porte-parole de Nuna’a a ti’a, le combat contre le pass et l’obligation sont des expressions d’un « autoritarisme » auquel la santé sert de « prétexte ».

Nuna’a a tia espère plusieurs milliers de manifestants, samedi matin, au départ du stade Bambridge et de Mamao. Une rencontre à la présidence et au Haussariat ont été sollicitées.