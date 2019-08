Nu’uroa Fest’ ou l’ultime rendez-vous avec le Heiva 2019

Pour la deuxième année consécutive, le Nu’uroa Fest’ met en valeur les troupes de ‘ori tahiti qui n’ont pas été lauréates lors du Heiva i Tahiti. L’occasion d’un ultime rendez-vous qui se tiendra dans les jardins du Musée de Tahiti et des Îles, le samedi 10 août.

Cette manifestation permet aux troupes de ‘ori tahiti qui n’ont pas été lauréates lors du concours du Heiva i Tahiti de se produire à nouveau. Les groupes de danse se produisent ainsi en plein air dans un cadre magique : les jardins du Musée.

Les troupes dansent toutes en costume Hura nui, avec une prestation d’une demi-heure chacune. À l’issue de chaque représentation, le public est invité à prendre des photos des danseurs et musiciens, ou à se prendre en photo avec les artistes.

A 9h30, en ouverture de cette journée festive, le groupe Pupu Tuha’a Pae qui a remporté le prix du plus beau costume Hura Nui au Heiva i Tahiti 2019, remettra un exemplaire de chaque « grand costume » femme et homme au Musée, permettant ainsi de compléter et pérenniser une collection riche de 200 costumes, que l’établissement met régulièrement à l’honneur.

L’événement est gratuit, avec une restauration accessible sur place dont un ma’a Tahiti le midi, afin que le grand public comme les touristes puissent savourer ce dernier éclat du Heiva en une journée chaleureuse.

Informations pratiques :

Samedi 10 août 2019, de 9h30 à 16h15. Entrée libre. Renseignements : Musée de Tahiti et des Îles : 40 548 435 – [email protected]