‘O Morito tā’u vahine fait son retour, cette fois sur les planches du Grand théâtre, le 8 octobre prochain. SA Productions présente à nouveau l’adaptation du vaudeville écrit par Raffy Shart, Ma femme s’appelle Maurice, traduite en tahitien par Jaco Ti’ati’a et interprétée par sept comédiens du fenua.

Nouvelle date pour la pièce en reo tahiti ‘O Morito tā’u vahine : le 8 octobre prochain, la troupe composée de sept comédiens locaux entrainés par l’auteur de la pièce, Raffy Shart en personne sera à nouveau réunie sur scène. Aux côtés de Tamatea Kautai, on retrouve Christopher Prenat dans le rôle de Tihoti, Sonia Gibson dans le rôle de Marina, Vaitea Tauraa dans le rôle de Katia, Rocky Gobrait dans le rôle de Pateatiti Tane, Merehau Cugnet dans le rôle de Pateatiti Vahine, et Tepa Teuru dans le rôle de Brandon.

Il s’agit d’une adaptation de la pièce Ma femme s’appelle Maurice, classique du vaudeville au succès planétaire. Le public, au rendez-vous des premières représentations est unanime, c’est un moment drôle pour tout le monde, où on se reconnaît et où le reo tahiti n’est pas une barrière, bien au contraire. Cette fois-ci, la pièce sera jouée au Grand théâtre de la Maison de la culture et les places sont disponibles sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao, et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute. Les personnes ayant acheté des places pour le 23 juillet sont invitées à les échanger auprès de la billetterie.

Le mari, la femme, la maîtresse : le triangle classique du vaudeville Le pitch : jusqu’où un homme peut-il aller pour cacher sa liaison quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d’une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu’elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d’enrôler Morito, bénévole d’une association caritative de passage dans l’immeuble, pour qu’il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maitresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu’il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos.