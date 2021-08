O Morito Ta’u Vahine à Paea : représentations annulées

En raison des nouvelles restrictions sanitaires annoncées lundi, SA Production se voit malheureusement dans l’obligation d’annuler les représentations de la pièce de théâtre O Morito Ta’u Vahine prévues les 27 et 28 août à la salle Manu Iti de Paea. Les représentations des 24 et 25 septembre à la Maison de la culture sont pour l’instant maintenues.

Après l’annonce faite hier par le haut-commissaire du rétablissement du couvre-feu, et d’un possible durcissement des mesures pendant les week-ends, sans que l’on en connaisse la durée exacte, SA Production fait le choix de la prudence et annule les deux dates de la pièce en reo Tahiti, O Morito Ta’u Vahine, les 27 et 28 août prochains à la salle Manu Iti de Paea.

Les personnes détenant des billets pour ces dates peuvent soit se faire rembourser, soit échanger leurs billets pour les représentations au Grand théâtre de la Maison de la culture, le 24 ou le 25 septembre, qui sont maintenues.

Pour tout renseignement, échange ou remboursement, nos amis amateurs de théâtre sont invités à écrire à [email protected] ou à appeler le 40 43 41 00.