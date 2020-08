O Oe To Oe Rima menace de grève 3 sociétés du groupe Wane

Outre le préavis de grève générale déposé par l’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima, Otahi et la Fédération de la manutention portuaire en protestation contre la gestion de la crise sanitaire par les autorités, différents préavis dans des sociétés du groupe Wane avaient été déposés jeudi par O Oe To Oe Rima.

Si vendredi, l’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima, Otahi et la Fédération de la manutention portuaire, ont signé un préavis de grève générale en protestation contre la gestion de la crise sanitaire par les autorités, selon nos confrères de Tahiti-Infos le syndicat O Oe To Oe Rima avait déjà déposé, jeudi, différents préavis dans les sociétés Wane distribution, Codep et Sopal. Parmi les revendications, le maintien des acquis de l’ensemble des salariés, la mise aux normes du plan d’évacuation, le reclassement de la DGRH du groupe, et la mise en place d’une pédagogie sur les nouvelles méthodes de travail. Si les négociations échouent, la grève débutera le 2 septembre.